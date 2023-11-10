Sakarya'da Sibergöz Operasyonu: 25 Tutuklama

Yasa dışı bahisçilere yönelik Sakarya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz" operasyonlarında yakalanan 43 şüpheliden 25'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sibergöz" operasyonu kapsamında 43 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardın 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gruplar halinde adliyeye sevk edilen zanlıdan 25'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, "futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarını işledikleri öne sürülen şüphelilere karşı Sakarya merkezli İstanbul ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirmişti.

Yerlikaya, şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını 3 bin ila 10 bin lira karşılığında temin ettikleri bilgisine yer vererek, suçtan elde edilen paranın kripto borsalarından kripto varlık alımı yaparak aklandığını, para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3,6 milyar liralık işlem hacmi bulunduğunu ifade etmişti.

Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığıyla QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işleminin yapıldığını belirten Yerlikaya, toplanan yasa dışı bahis paralarının elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Yerlikaya, operasyonlarda, 71 bin 415 liraya, muhtelif miktarda döviz ve altına, çok sayıda senet, banka ve kredi kartına el konulduğunu açıklamıştı.