Sakarya'da Filistin'e Destek Konvoyu

Sakarya'da yüzlerce kişi ve STK'lar araçlarıyla konvoy yaparak Filistin'e destek verdi.

Filistin'de Hamas'ın başlattığı 'Anka Tufanı' operasyonuna Sakarya'da yüzlerce vatandaş ve STK'lar araçlarıyla konvoy yaparak destek verdi. Yeni Atatürk Stadyumu kavşağından başlayan konvoy, daha sonrasında şehir merkezine doğru ilerleyerek Serdivan ilçesindeki helikopter pistinde kurulan alana geldi. Burada toplanan yüzlerce vatandaş, ellerindeki pankartlar ve sloganlarla Filistin'e destek verdi.

"Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda"

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda STK'lar adına konuşan Abdülaziz Üstündağı, "İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinliler kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi veriyorlar. İsrail bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik bir yakınlaşma kurarak kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştı. Aynı zamanda Cenin'de, Shuafat kamplarında, Nablus'ta ve Gazze'de çok sayıda katliam gerçekleştirdi. 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinliler, 'Apertheid rejimi' İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Yapılan bütün anlaşmalara rağmen, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze'ye saldırmaya ve toprakları işgal etmeye devam ediyor. Filistin, her geçen gün siyonist İsrail'in saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Tüm dünya İsrail katliamlarına gözünü yummuş durumda" dedi.

Filistin'e olan desteklerine devam edeceklerini belirten Üstündağı, " Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm kardeşlerimize buradan desteklerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA