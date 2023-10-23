Sakarya'da FETÖ davasında yeniden yargılama başladı

Sakarya'da FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada verilen mahkumiyet ve beraatlere ilişkin Yargıtayın bozma kararının ardından 70'i tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 70'i tutuklu 117 sanık hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

17 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapsini isteyen, 1 sanığın ise tüm suçlardan beraati yönünde görüş belirten cumhuriyet savcısı, ayrıca "Anayasayı ihlal" suçundan ceza talep edilen 4 sanık için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezaya yer olmadığına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanıklar, mütalaada aleyhe olan hususları kabul etmediklerini ifade ederek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesini, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, mütalaaya karşı savunmada bulunmak için süre talebinde bulundu.

Esas hakkındaki savunmaların hazırlanması için süre verilmesini kararlaştıran mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde hüküm kurdu.

Heyet, firari 8 sanık ile 2 sanık hakkında ifadelerinin alınabilmesi için verilen yakalama kararının devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Öte yandan Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasa'yı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.