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Sakarya'da Cumhurbaşkanı Seçimi Kutlamaları

Politika Haberleri

Sakarya'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması nedeniyle vatandaşlar kutlama yaptı.

SAKARYA'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması nedeniyle vatandaşlar kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması sebebiyle Sakaryalı vatandaşlar kutlamalara başladı. Bir çok partili bayraklarla birlikte sokaklara döküldü, araçlarıyla kornalara basarak konvoy yaptı. Erdoğan'a oy veren binlerce kişi coşkuyla kutlama yaptı. Kentteki kutlamalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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