Sakarya'da Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu Başladı

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor. Seçmenlerin oy verme işlemi 17.00'da sona erecek.