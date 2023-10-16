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Sakarya'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da polis ekipleri tarafından son bir haftada düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 33 Afganistan, 23 Irak, 19 Suriye, 1 Azerbaycan ve 1 Mısır uyruklu olmak üzere toplam 77 düzensiz göçmen yakalandı.