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Sakarya'da 282 düzensiz göçmen ve 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda son bir ay içerisinde 282 düzensiz göçmen ve 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Operasyonlarda kaçak göçmenlerin taşındığı 16 araç ele geçirildi.