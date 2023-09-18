Sakarya'da 11 Günde 315 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da polis ekiplerince 11 günde gerçekleşen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında toplam 315 şüpheli yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, 6 Eylül- 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarının bilançolarını açıkladı. Bu çerçevede, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 180 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 kilo 394 gram skunk, 3 kilo 232 gram sentetik uyuşturucu, 839 gram metamfetamin, 519 gram esrar, 253 adet uyuşturucu hap, 204 gram eroin, 18 kök Hint kenevir bitkisi, 6 gram kokain, 2 hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 20 yıl 27 gün kesilmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Mali suçlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 4 ton 87 kilogram kaçak tütün, 118 bin 800 adet boş, 38 bin adet dolu makaron, 245 paket kaçak sigara, 4 adet sigara sarma makinesi, 101 litre kaçak alkol, 900 adet sahte bandrol, 365 litre kaçak akaryakıt, 174 adet elektronik sigara ve 3 bin 800 lira sahte banknot ele geçirildi.

11 günde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 şüpheli yakalandı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen 11 günlük kontrol ve denetimlerde, 54 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 9 kesici alet, 336 adet değişik çap ve markalarda fişek, 90 adet silah yapımında kullanılan malzemeler ile çalıntı olduğu tespit edilen toplam 7 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi. 27 hırsızlık şüphelisinin yakalandığı operasyonlarda ayrıca haklarında çeşitli suçlardan en az 5 en çok 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 81 şüpheli de yakalandı. - SAKARYA