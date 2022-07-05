Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Şemdinli Belediyesine çiçek ve fidan yardım - Haberler

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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Şemdinli Belediyesine çiçek ve fidan yardım

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Şemdinli Belediyesine çiçek ve fidan yardım

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hakkari'nin Şemdinli Belediyesine çevre düzenlemesi için gönderilen fidan ve çiçekler teslim alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hakkari'nin Şemdinli Belediyesine çevre düzenlemesi için gönderilen fidan ve çiçekler teslim alındı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar'ın katılımıyla gönderilen çiçek ve fidanlar teslim alındı. Burada bir açıklama yapan Şemdinli Belediye Başkanı Saklı, "Şemdinli Belediyesi olarak çevreyi güzelleştirmek ve yeşillendirmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarıyla Şemdinli ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Yaşanabilir bir Şemdinli için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimizi daha özverili bir şekilde sürdürüyoruz. Şemdinli halkı adına desteklerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şemdinli Hakkari Sakarya Politika Haberler

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