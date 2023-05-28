Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Seçim Katılım Çağrısı Yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, oyunu kullandığı Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'nde, "Bir oy bile çok mühimdir, sandığa gitmeliyiz" diyerek katılım çağrısı yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, eşi Filiz Yüce ile birlikte oyunu Erenler ilçesindeki Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi'nde kullandı. Oy verme işleminden sonra okuldaki sandıkları tek tek dolaşan Yüce, görevlilere kolaylıklar diledi. Yüce, 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinden önce Sakarya'da ulaşmadıkları noktanın kalmadığını ifade ederek, seçime katılım çağrısı yaptı. Bir oyun bile çok mühim olduğunu hatırlatan Yüce, "Hepimiz mutlaka sandığa gidip oyumuzu kullanmalıyız" ifadelerini kullandı. Yüce, "Mayıs ayı bizler için çok önem arz eden bir ay olarak tarihe geçmiştir. Bu ayın için yine bir gün belirlendi o günde unutmayacağımız ve tarih boyu hayırla yad edeceğimiz bir gün olarak tescillendi. Bunlar 27 Mayıs 1960 mahsun olduğumuz ülkemizin gözyaşlarına gark olduğu bir tarih. Mevla'm bir daha böyle bir bize yaşatmasın. Böyle yaşatanları da Allah ıslah etsin çünkü bir ülkenin başbakanını idam etmek kadar tarihi bir leke olmazdı. Büyüklerimiz, babalarımız o günleri ağlayarak hep anlatırlardı. O günü kapattık akabinde 29 Mayıs bizler için yine tarihi bir gündür. Nedir tarihi? Çağ kapatıp, çağ açan, bizim dedemiz, liderimiz, Fatihimiz, Mehmet'in İstanbul'u fethettiği ve bütün dünyaya adaletin yayıldığı, eserlerimizin yayıldığı, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve de dayanışmanın bir tarihtir. Şimdi 28 Mayıs üçü de üst üste" dedi.

"İnşallah saat 17.00'den sonra bayramı hep birlikte kutlayacağımızı ümit ediyorum"

Yüce, "28 Mayıs malum, bundan 15 gün evvel ülkemiz bir seçime gitti karar verdi. Neye karar verdi? Hem parlamentoda kendilerini idare edecek vekillerimize karar verdi bir de onun tepesinde ülkemizin cumhurbaşkanının seçimine karar verdik. Parlamentoda ciddi bir destek verdi milletimiz Cumhur İttifakı büyük bir oyla, büyükle parlamentoda hizmet için yerini aldı. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı az bir farkla, sıfır beşlik bir farkla ikinci tura kaldı. İkinci turda da inşallah bugün bir bayramı yaşayacağımıza inanıyorum. Bu akşam çok güçlü bir şekilde cumhurbaşkanımız, reisimiz bu ülkenin başında yine bu ülkeyi şahlandıracak Türkiye yüzyılına büyük bir azimle, büyük bir heyecanla gireceğimiz önemli bir gün olduğunu ifade ediyorum. İnşallah bu akşam hep beraber dualarla, sevgiyle, muhabbetle asla taşkınlık yapmadan inşallah cumhurbaşkanımızın, Türkiye'mizin, ülkemizin başında, bütün mazlum ülkelerin dualarıyla güzel ülkemize hizmet için kararımızı şu anda verdik. Vatandaşların yoğun bir şekilde kararları veriyorlar. İnşallah saat 17.00'dan sonra bayramı hep birlikte kutlayacağımızı ümit ediyorum" diye konuştu. - SAKARYA