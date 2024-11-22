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Sahte Çakar Kullananlara Cezalar Artıyor

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte çakar kullanan sürücülere ağır cezalar getirileceğini duyurdu. Yeni düzenleme ile çakar kullanan sürücülere 96.000 TL ceza kesilecek, sürücü belgeleri 30 gün geri alınacak ve araç 30 gün trafikten men edilecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece TBMM'den geçen 'Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte; çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek" bilgisini verdi.

Yerlikaya, 1 Ocak -31 Ekim 2024 tarihleri arasında (2024 yılında) emniyet ve jandarma trafik ekiplerince; ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını belirterek, "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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