Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 4'u İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 7'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 06 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP