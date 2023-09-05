Şahinbey Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi'nin Eylül ayı 1. birleşimi Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında saat 14.00'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Eylül ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 10 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 2'si Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilirken 1 madde ise teklif karar olarak gündeme alındı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ağustos ayı 2. oturumu 7 Eylül 2023 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.