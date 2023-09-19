Şahinbey Belediye Başkanı ve Milletvekili Vatandaşları Ziyaret Etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey ilçesinde ikamet eden vatandaşların evlerine misafir oldu. Vatandaşlar ziyaretten memnun olduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül ile birlikte Şahinbey ilçesinde ikamet eden vatandaşların evlerine misafir oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Serinevler Mahallesi'nde ailelerle bir araya geldi. Vatandaşlar Gaziantep Milletvekili Gül ve Başkan Tahmazoğlu'nun ziyaretlerden dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek teşekkür etti. Samimi ortamda geçen ziyaretlerde Milletvekili Gül ve Başkan Tahmazoğlu özellikle çocuklarla yakından ilgilendi.

"Sizler için çalışıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Gül, AK Parti'nin hizmet odaklı anlayış ile çalıştığını ifade ederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte vatandaşlarımızın evlerine misafir olduk. Sıcak ve güler yüzlü misafirperverlikleri için onlara teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur. Bakanlarımızla, Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımız ile vatandaşlarımıza gece gündüz demeden hizmet etmek için çalışıyoruz" dedi.

"Babamız gibi"

Evlerine ziyarete gidilen vatandaşlar Başkan Tahmazoğlu'nun bir baba şefkati ile vatandaşlara yaklaştığını ifade ederek, "Başkanımız bizlere bir baba gibi yaklaşıyor. Sürekli bizler için çalışıyor. Yaşlımızın, fakirimizin ve yetimlerimizin yanında. Allah ondan razı olsun. Biz Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz" diye konuştular. - GAZİANTEP