Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Öğretmenlerle Sohbet Etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Yamaçtepe Bilim Kampında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Yamaçtepe Bilim Kampında öğretmenleri ağırlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğretmenlerle sohbet edip eğitime yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Öğretmenlerimizin yanındayız

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğretmenlerin geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirdiğini belirterek, "Yoğun bir emek, şefkat ve özveri gerektiren öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini yerine getiren öğretmenleri hatırlamak için bu tür günler sadece bir vesiledir, öğretmenlerin hatırlanması adına her gün önemlidir. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak, öğretmenlerimizi Yamaçtepe Bilim Kampı'nda ağırladık. Onlarla sohbet ederek geleceğimizin teminatı gençlerimiz için daha fazla neler yapabilirizi konuştuk. Büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimizin her zaman yanında olarak onlara destek olduk. Bundan sonrada onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP