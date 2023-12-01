Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nde aileleri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nde ikamet eden Orhan ve Karabiber ailelerine misafir oldu. Vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Tahmazoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nde ikamet eden Orhan ve Karabiber ailelerine misafir oldu.

Vatandaş odaklı yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geliyor. Mehmet Tahmazoğlu, Mavikent Mahallesi'nde ikamet eden Karabiber çiftinin ve kendisini sosyal medyadan evine davet eden Zerrin Zehra Orhan'ın evine misafir oldu.

"Vatandaşlarımızın mutlu olması bizleri de mutlu ediyor"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Zerrin Zehra Orhan'ın daveti üzerine ziyarette bulunduklarını belirterek, "Zülbiye teyzemizi ve bizleri sosyal medya üzerinden davet eden Zerrin Zehra kızımızın evlerine misafir olduk. Bizlere evlerinin kapılarını açtılar. Sık sık ilçemizdeki vatandaşlarla evlerinde veya dışarıda bir araya geliyoruz. Onların yaptığımız çalışmalardan memnu olması bizleri bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Başkana teşekkür ettiler

Orhan ve Karabiber ailelerinin bireyleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman yanımızda olarak desteklerini esirgemediler. Hizmetleriyle her zaman yüzümüzü güldürüyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştular. - GAZİANTEP