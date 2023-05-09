Şahin, 'Halkımız ülkeyi ameliyat masasına yatırılmasına izin vermeyecek'

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Cem Şahin, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde terör örgütlerinin yeniden ayaklandığını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Adayı Cem Şahin, seçim çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Şahin, "Son bir hafta içerisindeyiz. Çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Şimdiye kadar erişemediğimiz hemşerilerimize erişmeye çalışıyoruz. Köylerde olacağız, yollarda olacağız, ilçelerimizde olacağız, ziyaretlerimizi icra edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Şahin, "Her gün satır satır bu terör örgütünün siyasi kolunun mensuplarının açıklamaları var. Hatta bunların Kandil'deki elebaşlarının açıklamaları var. Onları da takip ediyoruz. Özerlik ilan edeceğiz diyorlar. Efendim '15 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olarak seçilmez ise, göreve başlamaz ise işte ülkede iç savaş olur.' Buna benzer çokça açıklamaları var. Halkımız, milletimiz, kimin ne olduğunu alenen görüyor. Bunlara vatanı böldürmeyecek, ülkeyi ameliyat masasına yatırılmasına izin vermeyecek" diye konuştu. - KARABÜK