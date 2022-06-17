Sahil Güvenlik Komutanlığı 40 yaşında

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile Sahil Güvenlik Teşkilatı mensuplarından oluşan heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 40. yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Ersoy'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi sonrası Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Bakan Yardımcısı Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 40. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle huzurunuzdayız. Mavi vatan denizlerimizden asayiş ve güvenliğin sağlanmasında gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla çalışan, özellikle son yıllarda denizlerde yardıma ihtiyacı olan mazlumlara yaşam umudu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, son teknolojiye sahip platformları, etik ve ahlaki açıdan yüksek nitelikli iyi eğitilmiş personeli ve şanlı tarihimizden aldığı güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerini koruma görevini büyük bir başarı ile yerine getirmektedir. Denizlerde akla ilk gelen ve güven veren saygın bir kurum olma vizyonu ile gösterdiğin yolda büyük bir başarı ile görevini yerine getiren Sahil Güvenlik Komutanlığı, aynı azim ve kararlılıkla bundan sonra da denizlerimizin teminatı olmaya devam edecektir. Bu duygular ile huzurunuzda tazim ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş - Hakan Karaduman /İHA)

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