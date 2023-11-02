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Sahil Güvenlik Komutanlığı 1-31 Ekim'de 10 Bin 739 Kaçak Göçmen Yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 10 bin 739 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, 11 bin 508 tekne kontrol edildi ve 99 kişinin hayatı kurtarıldı.