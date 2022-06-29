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Saha çalışmaları değerlendirildi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Saha çalışmaları değerlendirildi

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek saha çalışmalarını değerlendirdi.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek saha çalışmalarını değerlendirdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı teşkilatı haftalık olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında gerçekleştirilen toplantıya Gençlik Kolları Başkanı, Kadın Kolları Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Parti binasında yapılan toplantıda saha çalışmaları ve gündem değerlendirildi. AK Parti olarak hiçbir zaman sadece seçimden seçime milleti hatırlayan, insanların kapısını çalan bir parti olmadıklarının altını çizen İl Başkanı Yıldırım, "Bizim her günümüz, her anımız milletimizle birlikte geçiyor. Biz milletimize olan hizmetkarlığımızı 7/24 sürdüren bir siyasi anlayışın mensuplarıyız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görerek, sahayı da ilmek ilmek dokuyarak çözümleri bir bir yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, yapılan ve yapılacak olan çalışmalara dair fikir alışverişlerinin paylaşılmasının ardından son buldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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