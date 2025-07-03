Sağlıkla İlgili Kanun Teklifi TBMM Komisyonunda Görüşülüyor

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, sağlıkla ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapmayı amaçlayan kanun teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeye devam ediyor.

Ak Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülüyor.

Komisyon, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin başkanlığında toplandı.

Komisyonda, görüşmelerine geçen hafta başlandıktan sonra ara verilen kanun teklifinin maddeleri görüşülüyor.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
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