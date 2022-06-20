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Sağlık Müdürlüğü bina inşaatı Meclis gündeminde

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Sağlık Müdürlüğü bina inşaatı Meclis gündeminde

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işini TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işini TBMM Genel Kurul gündemine taşıdı.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında inşaat çalışmalarına başlanılan fakat ödenek yetersizliği gerekçesiyle açılan temeli toprakla tekrar kapatılan ve durdurulan projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Milletvekili Tutdere, "Adıyaman halkına yıllarca 82.Yıl Devlet Hastanesi olarak hizmet veren bina geçen yıl depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıktırıldı. Söz konusu arsanın yeni bir mimariyle il sağlık binası yapılacağı kamuoyuna açıkladı. Binanın ihalesi yapıldı, ilgili firma işe başladı, temelini açtı ancak ödenek yetersizliği nedeniyle iş temel aşamasında kaldı. Sağlık Bakanlığı buraya ödenek ayıracağına gerçekten fıkralara konu olacak şekilde bir çözüm modeli buldu, açılan temeli yeniden toprakla doldurmaya başladı. Bu, Adıyaman için büyük bir ayıptır. Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın, Adıyaman il sağlık binası için gerekli ödeneği ayırın" diye konuştu. - ADIYAMAN

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İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adıyaman Politika Haberler

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