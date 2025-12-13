Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Sağlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, kürsüye Plan ve Bütçe Komisyonunda verdikleri önergelerden oluşan 47 metrelik liste ile çıktı.

Verdikleri önergelerin reddedildiğini hatırlatan Akay, "Milletin omurgası kırılmış vaziyette, millet geçinemiyor. Bunlar, toplum yararına, üretimi, istihdamı artırmak için önerdiğimiz önergelerdi ancak siz her şeye 'hayır' dediniz." şeklinde konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, dünyada sağlık sistemleri için en önde gelen göstergenin bebek ölüm hızı olduğunu belirterek, "Bu, erken ölümleri önleme kapasitesini gösterir, Sağlık Bakanlığının. Türkiye'de maalesef bebek ölüm hızı ve çocuk ölüm hızı, Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeler içerisinde en yüksektir. Son 10 yılda plato çizmektedir. Bu ülkede Avrupa Birliği ortalamasının 3 katından daha fazla bebek ölüyor." dedi.

Türkiye'de tütün kullananların sayısının arttığını ifade eden Pala, tütün endüstrisinin etkisine değindi.

Son 10 yılda şeker hastası sayısının iki katına çıktığını söyleyen Pala, "Türkiye'de yüksek tansiyon hastalarının yalnızca üçte birinin tansiyonu kontrol altında. Buna karşın gereksiz MR, gereksiz tomografi çekimlerinde neredeyse dünyada birinciyiz." dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) yönelik eleştirilerde bulundu.

Kanko, sistemden randevu alınamadığını, ameliyat için aylar sonrasına gün verilmesini eleştirdi.

Kanko, "Diş tedavisinde 6 aydan önce randevu almanız mümkün değil. Bunlar, sürekli söylenmesine rağmen dikkate alınmıyor. Randevu alamayan insanlar, acil servise başvuruyor. 200 milyon insan, bir yılda acil servise başvuruyor. Dolayısıyla sağlık sisteminin bir problemi de acil servislerin dolup taşması." ifadelerini kullandı.

Diyabetik çocukların kullandığı sensörlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kanko, son gelişmelere rağmen sensörlerle ilgili sorunların sürdüğünü dile getirdi. Kanko, "Diyabetik çocukların sensörleriyle ilgili bir ilerleme oldu fakat bu, yaş sınırı ve yeterince düzeltme olmadığı için halen devam etmekte. Yine gebe olup diyabeti olan hastalara mutlaka öncelik verilmeli." diye konuştu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da MHRS'ye ilişkin eleştirilerde bulunarak, 5 dakikalık sürenin hasta muayenesi için yeterli olmadığını, bunun dünyanın en kısa süresi olduğunu savundu.

Kasap, "5 dakika, hasta muayenesi için, şikayetlerini dinlemek için insani değil. Muska yazsanız belki ondan daha etkili olacak. Hastayı dinleyemiyorsunuz, hastayı muayene edemiyorsunuz ama reçete veriyorsunuz. " diye konuştu.

"Yenidoğan yoğun bakım yataklarının yüzde 62'si özel sektörün elinde"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Türkiye'deki hastanelerin yüzde 63'ünün ve hasta yataklarının yüzde 64'ünün Sağlık Bakanlığına bağlı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş, para kazandıran alanlara gelince durum değişiyor. Yenidoğan yoğun bakım yataklarının sadece yüzde 38'i devletin, geriye kalan yüzde 62'si özel sektörün elindedir. Bu, tesadüf olamaz. Bunların en çoğu İstanbul'dadır, 10 küsur yıldır İstanbul'un sorumlusu şurada oturmaktadır. Yaşamın en kırılgan, en korunmaya muhtaç varlıkları, bebekleri üzerinden bir ticari alan yaratılmıştır. Bu tablo yalnızca politik bir tercihi değil aynı zamanda vicdani bir çöküşü de göstermektedir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Irak petrolü nedeniyle Türkiye'ye 1 milyar 471 milyon dolar ceza kestiğini söyledi. Yavuzyılmaz, "Bu işi özel bir şirket veya şahıslar yapmış olsa bunun adı açık ve net petrol kaçakçılığıdır." dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) bütçelerinin yetersiz olduğunu savundu.

Şevkin, "Bu bütçeyle ülkenin ihtiyaç duyduğu enerji, maden, ham madde arama süreçleri ile doğa kaynaklı afet zararlarının azaltılması amacıyla yürütmekte olduğu jeolojik, jeofizik haritaların alımı, kıta kabuğu, heyelan, sıvılaşma, volkanik araştırmalar, tıbbi ve çevreci jeoloji çalışmalarıyla mavi vatanda kaynak araştırması süreçlerinin yürütülmesi mümkün değildir. Yetersiz bütçe nedeniyle enerjide her yıl ortalama 50-60 milyar dolar dış açık vermekteyiz." şeklinde konuştu.

"Enerji, kalkınma, güvenlik ve bağımsızlık meselesidir"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, enerji arzının teknik bir mesele olmadığını, enerjinin kalkınma, güvenlik ve bağımsızlık meselesi olduğunu söyledi.

Dünyanın bu gerçeği kabul ettiğini dile getiren Kış, Türkiye'de ise yıllardır günü kurtaran palyatif adımların önüne geçilemediğini öne sürdü. Kış, "Enerji politikaları ne sanayiciyi rahatlatıyor ne esnafı koruyor ne emekliyi ne de dar gelirliyi gözetiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de uygulanan enerji politikalarının ayaklarının yere basmadığını savunan Kış, "Vatandaşın faturasını hafifletecek, üretimi ucuzlatacak, arz güvenliğini şekillendirecek kalıcı tek bir sonuç ortada yok." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, uygulanan enerji politikasına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Vatandaşlara ucuz elektrik verildiği yönündeki söylemlerin doğru olmadığını savunan Arslan, Ekim 2022'den bu yana enerji fiyatlarının düştüğünü ancak dağıtım bellerinin ise arttığını dile getirdi.

Arslan, "Enerji fiyatları düşmüş, dağıtım bedelleri artırılmış. Bu şekilde vatandaşların cebinden alınıp dağıtım şirketlerinin cebine büyük paralar gidiyor." dedi.