Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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22 BİN OLAN POZİSYON 27 BİNE ÇIKARILDIBakan Koca, yaptığı açıklamada pozisyon sayısının 2 bin şeklinde yanlışlıkla yazıldığını aktararak şunları kaydetti: "Düzeltme. 22 Bin olan mevcut 'pozisyon sayısı' özet metinde 2 bin şeklinde yazılmıştır.
22 BİN OLAN POZİSYON 27 BİNE ÇIKARILDI
Bakan Koca, yaptığı açıklamada pozisyon sayısının 2 bin şeklinde yanlışlıkla yazıldığını aktararak şunları kaydetti: "Düzeltme. 22 Bin olan mevcut 'pozisyon sayısı' özet metinde 2 bin şeklinde yazılmıştır. Düzeltmiş şekliyle cümle: Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personel için sözleşmeli pozisyon sayısı artırıldı. (22 bin olan pozisyon 27 bine çıkarıldı)."
ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika