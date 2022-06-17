Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3)

22 BİN OLAN POZİSYON 27 BİNE ÇIKARILDI

Bakan Koca, yaptığı açıklamada pozisyon sayısının 2 bin şeklinde yanlışlıkla yazıldığını aktararak şunları kaydetti: "Düzeltme. 22 Bin olan mevcut 'pozisyon sayısı' özet metinde 2 bin şeklinde yazılmıştır. Düzeltmiş şekliyle cümle: Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personel için sözleşmeli pozisyon sayısı artırıldı. (22 bin olan pozisyon 27 bine çıkarıldı)."

ANKARA,