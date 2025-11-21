Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sağlık Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Sağlık Bakanlığı bütçesinin yetersiz olduğunu ve enflasyona kıyasla artışının yetersiz kaldığını söyledi.

Akay, merkezinde devlet hastanesi olmayan 8-10 şehir bulunduğunu söyleyen Akay, "Karabük'e bir devlet hastanesi istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının atıl bir okulu var, ben dün Milli Eğitim Bakanlığında da söyledim, oradaki imam hatip lisesi yeni binasına geçtiği için bu bina Sağlık Bakanlığına kazandırılabilir." diye konuştu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, bir ülkenin doktorunu kaybetmesinin aslında geleceğini kaybetmesi anlamına geldiğini söyledi. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin doktorlarını koruduğunu söyleyen Taş, "Doktor refahı toplum refahının ön koşuludur. Çünkü devlet olarak doktorlarımıza bu kadar önemli olduklarını unutturduk maalesef, hatta milletimiz de unuttu doktor olabilmenin meziyetini ve önemini." dedi.

Şehir hastanelerine yapılan ödemeleri eleştiren Taş, "Aile hekimlikleri apartman dairelerine sıkışmışken, ASM'lerde hemşire yokken, laboratuvar yokken, sterilizasyon çok zayıfken hala biz şehir hastanelerini yapan şirketlere bu kadar büyük meblağlar ödüyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de değil, dünyada tartışmasız bir numara"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, organ bağışı konusunda tüm siyasi partilerden oluşan bir heyet kurarak, bir çalışma yapılmasını istedi. Organ bağışı konusunda istenen aşamaya gelinemediğine işaret eden Ağbaba, "Çapraz karaciğer naklinde İnönü Üniversitesi sadece Türkiye'de değil, dünyada tartışmasız bir numara. Bu konuda, sizin yüksek desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne robot alımıyla ilgili bu yıl içerisinde inşallah bunu çözersiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Malatya'daki nakiller için ameliyatlara katılan doktorlara teşekkür etti.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatlarını kaybeden Böcek ailesinin herkesi üzdüğünü belirtti. Kaya, "Bu olayın yalnızca bireysel bir ihmaller zincirini değil, Türkiye'de uzun zamandır aslında birikerek büyüyen bir denetim krizini de ne yazık ki ölümcül bir şekilde önümüze koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığın bütçesinden, "koruyucu sağlık hizmetleri" için ayrılan payın yetersiz olduğunu kaydeden Kaya, şöyle konuştu:

"2026 yılı toplam bütçesinin yalnızca yüzde 27'si koruyucu sağlık hizmetleri için ayrılmış, personel maaşları çıkartıldıktan sonra doğrudan koruyucu sağlık hizmetleri programı için Türkiye'de yaşayan kişi başına ayrılan miktar yalnızca 2 bin 476 liraya denk geliyor. Bu komik rakamla rahim ağzı kanserinden koruyan HPV aşısının tek bir dozunu bile yaptırabilmek mümkün değil."

"Türkiye'ye kapsamlı bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemine sahiptir"

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sağlığı sadece hastane duvarlarıyla sınırlı bir hizmet olarak görmediklerini söyledi. Açıkkapı, "Sağlık, koruyan, geliştiren, üreten bir devlet aklının, bir millete duyduğu saygının en önemli göstergesidir. Bugün Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam da bunu başarmıştır, bunu sağlamıştır." diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'de sağlıkta oluşturulan kapasite neticesinde hizmet kalitesinde ve halk sağlığının korunmasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlattı.

Aile hekimliği, anne ve çocuk sağlığı, hastane ve hasta yatak sayıları, sağlık personeli, koruyucu sağlık ve hasta hakları başta olmak üzere pek çok alanda önemli gelişmeler sağlandığına işaret eden Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye kapsamlı bir sağlık ve sosyal güvenlik sistemine sahiptir. Ücretsiz sağlık hizmetinin kapsayıcılığında da dünyada öne çıkan ülkelerdendir. Özellikle salgın sürecinde bunun önemi ve değeri daha iyi anlaşılmıştır. İlaç, tıbbi cihaz, aşı, medikal malzeme üretiminde ileri bir teknolojik dönüşüm söz konusudur. Vatandaşlarımıza sunulan bu imkanlarla ilaç ve sağlık harcamalarındaki artış kişilerin sağlık durumlarını olumlu etkilemektedir."

Aksu, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi, yetişkinlerin ideal bir hayat sürmesi ve 65 yaş üzeri vatandaşların hayatlarına konforlu devam edebilmesi için sağlıklı beslenme ve egzersizin her bireyin hayatına dahil edilmesi için eğitici programlar ve takip mekanizmaları oluşturulması gerektiğini ifade etti.

"Eskiye dönüş var"

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, AK Parti'nin ilk iktidara geldiğinde sağlıkta bir dönüşüm yaptığını ama son dönemde yine eskiye dönüşün başladığını ileri sürdü. Kısacık, "Şu an şikayet olduğuna göre yanlış giden bir şey var. Eskiye dönüş var. Bunun araştırılması gerekiyor. Hastane sayıları artıyor ama kalabalık azalmıyor. Önleyici sağlık politikasında bir eksiklik görüyorum ben." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerde bir iletişim sıkıntısı olduğunu iddia eden Kısacık, "Bize gelen şikayetlerde de bu öne çıkıyor. İş kolay, bir iletişim birimi kurmak lazım. Bu iletişim birimini çözsek hasta yakınına anında ulaşabileceği bir sistem kursak şikayetlerin büyük oranda çözüleceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, bir yakınının rahatsızlanmasının ardından iki kez hastaneye gittiğini ve serum takılarak taburcu edildiğini söyledi. Aynı yakının ertesi gün fenalaşarak ambulansla bir devlet hastanesine nakledildiğini ve 3 numaralı diyaliz olan bir yoğun bakıma kaldırılması gerekirken İstanbul'da boş yatak olmadığı için sevk edilemediğini anlatan Kadıgil, 3 çocuk babası yakınının hayatını kaybettiğini aktardı.

Hekim sayısının düşüşünü eleştiren Kadıgil, şu ifadeleri kullandı:

"Hemşirelerin maaşlarının ve özlük haklarının yerlerde sürünmesi, bunların hepsi kötü sağlık yönetiminin bize yaşattığı acı sonuçlar. Ben dün bir yakınımı kaybettim. Kim bilir nerelerde kimler kaybediliyor. Böcek ailesini konuşuyoruz haftalardır. Hastaneye gitmişler geri gönderilmişler, sürekli böyle örnekler yaşıyoruz. Kızmamız gereken insanlar binbir özveri ile emek veren hekimler değil, hemşireler de değil. Elbette insan hatası olabilir ama bu insan hatasını minimize etmekle sorumlu kurumlar ne işe yarıyor, bunu sorgulamadan insan edemiyor."

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, yaşam süresinin Türkiye'de kadınlarda 80,7'ye, erkeklerde 75,5'e geldiğini ve ortalamanın da 72,5'ten 78,1'e ulaştığını söyledi. Bu sayının dünyada ortalama 73,3 olduğuna işaret eden Yegin, "Orta-üst gelir grubu ülkeler içinde sınıflandırdığımız için sayıyı veriyorum, orada 74,1, oradan daha yüksek bir noktaya gelmişiz ve bütün bu hizmetlerimizi sürdürdükçe devam edeceğiz. 2002'de bin canlı doğumda 31,5 bebek kaybedilirken bugün, -evet, yani övünerek söylemiyoruz, daha da düşürebilmemiz lazım ama bu makası da biz başarmışız- 31,5'ten 8,9'a düşürmüşüz. Dünya ortalamasını biliyor musunuz arkadaşlar? Dünya ortalaması 27,1. Sizin ülkeniz başarmış bunu." diye konuştu.

Bazı şehirlerdeki hastane ve yatak sayıları hakkında bilgi veren Yegin, şunları kaydetti:

"Etnik kökenine göre ayrım yapıyoruz, öyle mi? Aldığımız oya göre ayrım yapıyoruz, öyle mi? Muğla'da 700 yataklı şehir hastanesinin yapımı sürüyor, Niğde [Hastanesi] de bu son bir yılda yapılan hastanelerin içerisinde, Van Gevaş'ta da var bu hastaneler. Biz, vatandaşımızı bir bütün görürüz, Allah'ın kulu görürüz, milletimiz görürüz; tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet ülküsüyle kimseyi ayırt etmeden hizmetimizi yaparız."

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, taşımalı doktor sistemini eleştirerek, "İlçelerde doktor bulunamadığı için illerden ilçelere doktorlar taşımalı olarak gidiyor." dedi.

Temininde güçlük çekilen yerlerde gönüllülük esasıyla sözleşmeli şekilde doktor istihdam edilmesini isteyen Kasap, "Mecburi hizmet lafı bir tek sağlık hizmetinde mevcut. Bunu gönüllülük esasına bağlı olarak yapabiliriz. İnsanlar sözleşmeli şekilde, isteğine göre gitsin. Ben de bu mecburi hizmeti yaşamış biri olarak söylüyorum, bunun ortadan kaldırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Birinci basamaktaki ilaç katılım payının kaldırılmasını isteyen Kasap, bu sayede ikinci basamaktaki hasta yükünün yüzde 30 oranında azalacağını savundu.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milletvekillerin sorularını yanıtlayacak.