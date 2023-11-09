Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Dünya Sağlık Örgütüne göre bir ülkede sağlık hizmeti sunulabilmesi için bakanlık bütçesinin yüzde 10 civarında olması gerektiğini, ancak Sağlık Bakanlığının bütçesinin ise yüzde 6,6 olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kullanılamaz hale gelen hastanelere değinen Pala, depreme dayanıksız hastanelerin çalıştırılmasının ve uygun olmayan zemine hastane inşa edilmesinin nedenini sordu.

Şehir hastanelerinin şehir dışına yapıldığını belirten Pala, Bursa Şehir Hastanesi'ne raylı sistem götürmek için 2 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti. Pala, "Raylı sistemi götürmek yerine şehir içinde üç tane hastane yapılabilirdi." dedi.

Kayıhan Pala, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile özel sektörün desteklendiğini, kamunun ise geride bırakıldığını ileri sürdü.

2024 bütçesinde şehir hastanelerinin kullanım bedelinde yüzde 108'lik, hizmet bedelinde yüzde 38'lik artış olduğunu dile getiren Pala, "Şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini rehin almış durumda. Uluslararası sermayeye kaynak ayırmaktan vazgeçin. Şehir hastanelerini kamunun üzerine yük olmaktan çıkarın." diye konuştu.

"Türkiye kendisini korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek"

HEDEP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kamusal sağlık hizmetinin özelleştirildiğini, hastaların müşteriye, hastanelerin ise ticarethaneye dönüştürüldüğünü savundu.

Koçyiğit'in, konuşmasında Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerini "işgal" olarak değerlendirmesi ve hastaneler ile okulların hedef alındığı yönündeki sözlerine, AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonların Kürtlere yönelik olmadığının altını çizerek, " Türkiye, sınır ötesi operasyonlarını yapmak için Meclis'ten tezkere ile yetki almıştır. Türkiye kendisini korumaya yönelik faaliyetlerini sürdürecek. Gazze'de yaşanan soykırım ile Türkiye'nin teröre yönelik operasyonlarını bir tutmamak gerekir. Türkiye'yi işgalci diye nitelendirmek kabul edilemez. Bu durum, terörün ekmeğine yağ sürer, bir yalan üzerine propaganda inşa etmeye kalkmayalım." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, sağlık çalışanlarının mutlu olmadığı bir yerde sağlıkta başarıyı yakalamanın mümkün olmadığını dile getirdi.

Sağlığın en temel haklardan biri olduğunu vurgulayan Fakıbaba, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir sağlık sisteminin hedeflenmesi gerektiğini belirtti.

Hastalara yeterince destek verilmediğini savunan Fakıbaba, "Bırakın hastanın ayağına gitmeyi, ayağına gelen kanser şüphesi olan hastalara bile gerekli ilgi gösterilmiyor ve gerekli taramalar yapılmıyor. Hekim sayımızda da ciddi bir düşüş var. Hekimlerimizin çoğu Almanya'ya gitti. Türk hekimleri Almanya'ya gittikten sonra Alman halkının sağlık alanında memnuniyeti daha da fazla oldu. Hekime değer vermezseniz bu gidiş daha da hızlanacak. Kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, beyin cerrahisi gibi branşlarda öğrenci yetiştirecek hoca bulunamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Şehir hastanelerinde kaliteli sağlık hizmet sunumu"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Sağlık personeline karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılmasının isabetli olduğunu dile getiren Kalaycı, "Sağlık çalışanlarımıza şiddeti önlemeye dönük düzenlemeler etkin uygulanmalıdır. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." sözlerini sarf etti.

Şehir hastanelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Kalaycı, "Hasta, refakatçi ve çalışan konforu odaklı tek ve çift kişilik nitelikli odalara, geniş ve dinlenme alanlarına, nitelikli yoğun bakım ünitelerine, büyük acil servislere, yüksek teknoloji ile inşa edilmiş akıllı binalara sahip şehir hastaneleri kaliteli sağlık hizmeti sunumunu önemli ölçüde desteklemektedir." ifadesine yer verdi.

"Ortak bilgi işletim sistemine geçilmeli"

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise bireyin ve toplumun sağlıklı olabilmesi adına sağlıkta devrim niteliğinde adımlar atıldığını vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin hepsinin Sağlık Bakanlığı çatısı altında birleştirilerek tek yapı haline getirildiğini anımsattı.

Hastanelerin çalışma sisteminin de dijital şartlara uygun hale getirilmesiyle hizmet konforu ve hızının artırıldığını anlatan Güneş, sağlıkta insan kaynağının adil ve dengeli bir şekilde dağıtıldığını kaydetti.

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla merkezi yönetim bütçesinden sağlık hizmetleri için 779,6 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Güneş, şöyle devam etti:

"2002 yılında bütçeden sağlığa ayrılan paranın bütçe içindeki payı yüzde 2,5'ten yüzde 7'ye çıkmıştır. İkinci ve üçüncü basamağa giden hasta sayısını azaltmak anlamında teşvike dayalı sevk zinciri mutlaka gerçekleştirilmelidir. Uzamış ameliyat günlerini azaltmak için hekimlerin gündüz çalışmalarına ilave ve buna bağlı oranda mesai sonrası ve hasta katılımlı sisteme geçilerek ameliyathaneler mesai sonrası çalıştırılmalıdır. Kamu hastanelerinde ortak bilgi işletim sistemine geçilmesi gerekir."