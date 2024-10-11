Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Iğdır'da

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi programa iştirak etmek ve incelemeler yapmak için Iğdır'a geldi. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu Iğdır Valisi Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz Şehit Bülent Aydın Havalimanında karşıladı. Iğdır Valiliğini ziyaret eden Memişoğlu daha sonra İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Memişoğlu İl Değerlendirme Toplantısı sonrası sırasıyla esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ve Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesini ziyaret edecek. - IĞDIR