Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Türkiye sağlıkta dünyanın en iyilerinden biri'
Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'de yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin sağlık hizmetleri kalitesine vurgu yaptı ve yılda 3,5 milyon insanın tedavi için Türkiye'ye geldiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Türkiye'ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Memişoğlu, burada sağlık yatırımlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Konuşmasında ilk olarak Mersin'deki hastane yatırımlarına dikkat çeken Memişoğlu, "Sadece 2002'den bu yana Mersin'e 16 hastane kazandırdık. 1500 yataklı şehir hastanesi bunun en büyük göstergesi" dedi.

Mersin'de ambulans kapasitesinin büyük oranda güçlendiğini belirten Memişoğlu, "2002 yılında Mersin'de sadece 14 ambulans vardı. Bugün 122 ambulansa ulaştık. Şimdi Mersin'e 20 yeni ambulans daha veriyoruz 8'i geldi 12'si yolda. Erdemli'ye 600 yataklı yeni devlet hastanesi 1,5 yıl içinde tamamlanacak. Silifke Devlet Hastanesi'ne 200 yatak ilavesi, kapasite artırımı için süreç başladı. Mezitli Devlet Hastanesinin yüzde 95'i tamamlandı, 2026 yılı başında hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

" Türkiye'ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor"

Avrupa'da bir yıl bekleyen hastalar olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, " Türkiye'ye yılda 3,5 milyon insan tedavi olmak için geliyor. Sağlık hizmetlerinde dünyanın en iyilerinden biriyiz. Mersin'de 7 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunuyor. Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, ebe okulları, plates salonları, kanser taramaları Hepsi ücretsiz. MHRS üzerinden randevu alınabiliyor" diye konuştu.

Memişoğlu, sigara kullanımının ve hareketsiz yaşamın toplum sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Her üç kişiden biri sigara içiyor. Lütfen sigarayı bıraktırmaya destek olun. Sağlıklı beslenme ve günlük hareket alışkanlığı şart" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 1,5 milyon sağlık çalışanı bulunduğuna da dikkat çeken Memişoğlu, gerçekten özveriyle çalışan bir ekip olduklarını toplumun sağlık çalışanlarına sahip çıkmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Mersin'e hizmet etmek için gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, "Biz ne diyoruz? Tek sevdamız Mersin diyoruz, tek sevdamız Türkiye diyoruz. Bu inançla ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye Yüzyılı inşa edilirken, bizler de AK Parti teşkilatları olarak gönülleri inşa etmek için vatandaşlarımızla sürekli bir aradayız, vatandaşlarımızın derdiyle dertleniyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, onun vizyonuyla, onun cesaretiyle 23 yıl önce hayal dahi edemeyeceğimiz bir Türkiye'de yaşıyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
