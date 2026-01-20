Haberler

Bakan Memişoğlu'ndan sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı ve bayrağın sonsuza dek dalgalanacağını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı lanetledi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, terör örgütü yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum. Kutsal değerimizi ve milletimizin huzurunu hedef alan hiçbir menfur saldırı amacına ulaşamayacak, ay yıldızlı sancağımız sonsuza dek göklerde dalgalanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
