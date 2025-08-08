Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazze'deki İşgale Sert Tepki

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek, "Ne zaman insanlık müdahale edecek bu katliama? Her bir insanlık duygusu taşıyan insanoğlunun bunu cevaplandırması lazım. Bugün en çok ihtiyacımız, insanlığın insanlığına oldu maalesef." dedi.

Artvin Valisi Turan Ergün'ü ziyaret eden Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında şehirleri ziyaret ettiğini, Türkiye'nin serhat şehri Artvin'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Artvin'de daha iyi sağlık hizmeti verilmesi noktasında çalışmaları değerlendirdiklerini dile getiren Memişoğlu, Artvin merkeze iyi bir hastane planlamaları gerektiğini gördüklerini, onun için de en az 400 yataklı hastane projesi üzerinde çalışacaklarını belirtti.

Arhavi'deki hastaneyi daha etkin kullanılacak ve fonksiyonunu artıracak şekilde çalışma yapacaklarını da anlatan Memişoğlu, Hopa'ya bir sağlık tesisi daha kazandıracaklarını kaydetti.

Memişoğlu, yaklaşık 10 gün önce şehir merkezinde açtıkları Sağlıklı Hayat Merkezi ile de Artvin'deki vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti vermeye çabalayacaklarını söyledi.

Önceliklerinin hastalanmadan sağlığı korumak ve sağlıklı kalmak olduğunun altını çizen Memişoğlu, o nedenle de öncelikle vatandaşların aile hekimlerine, sağlıklı hayat merkezlerine gitmelerini bekledikleri aktardı.

Memişoğlu, sağlıkçılar olarak bir canı kurtarmak için gecelerini gündüzlerine kattıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlara iyilik yapmaya ve onları yaşatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef günümüzde herkesin gözü önünde 60 bin cana gözünü kırpmadan kıyabilen, insanları, çocukları, bebekleri açlıktan ölüme terk edebilen bir zihniyet var ve bu kötülük zihniyeti bugün aynı zamanda canlarını aldıkları gibi, topraklarını da işgal edeceğini ifade ederek maalesef herkesin, dünyanın gözü önünde bir katliama, bir soykırıma aynı zamanda bir vahşete sebebiyet veriyor ve vahşeti uyguluyor. Esas, 'medeni' dediğimiz dünyaya seslenmemiz gerekir. Ne yapıyoruz? İnsanlar katledilirken, bebekler açlıktan ölüme terkedilirken biz ne yapıyoruz? İnsanlık nerede? Ne zaman insanlık müdahale edecek bu katliama? Her bir insanlık duygusu taşıyan insanoğlunun bunu cevaplandırması lazım. Bugün en çok ihtiyacımız, insanlığın insanlığına oldu maalesef. Biz Türk milleti olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Susmayacağız', bununla mücadele edeceğiz. İnsanları yok eden, vahşice katleden, bu vahşi düzenin, bu vahşetin herkes tarafından telin edilmesi ve engellenmesi gerekir."

"Türkiye olarak bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz"

"Bize demokrasi, insan hakları dersi verenlerin nerede olduğunu merak ediyoruz." ifadelerini kullanan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bebekler öldürülürken, bizlere insan hakları dersleri geçmişte veren insanlar nerede? Bu soruyu, herkesin sormasını istiyoruz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, Allah'ın yarattığı canı katledebilen bir devlet zihniyetinin maalesef hüküm sürdüğü bir dünyada yaşıyoruz. Onun için hepimizin buna tepki koyması lazım. Müslümanı, Hristiyanı, Katoliği buna tepki koyması lazım. Bununla mücadele etmemiz lazım. Onun için insanlara, bir vicdanlarını yeniden değerlendirip, bu vahşeti televizyondan doğalmış gibi seyretmenin ne kadar hüzünlü olduğunu, buna nasıl tepki duyacaklarını yeniden analiz etmelerini bekliyoruz. Biz Türkiye olarak bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."

Bakan Memişoğlu, Çanakkale'de meydana gelen orman yangınına ilişkin ise "Sayın Valimiz, il müdürümüz yakından takip ediyorlar. Oradaki bütün ekibimiz alarm halinde. Sizlere gerektiği zaman bilgilendirme yapacağız, yakından takip edildiğini bilmenizi istiyorum." diye konuştu.

Memişoğlu, Artvin'de sağlık hizmetlerini daha da iyi sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Arhavi ve Artvin Devlet Hastanelerinde incelemelerde bulunan Bakan Memişoğlu'na temasları sırasında Vali Ergün, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Sağlık Müdürü Gürol Köroğlu, AK Parti İl Başkanı Ali Semih Aydemir ve diğer ilgililer eşlik etti.