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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Eczacılara Destek Mesajı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, eczacıların sağlık sistemindeki önemine vurgu yaparak, yeni düzenlemelerle eczacıların gelir kayıplarının önüne geçileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle eczacılar için yeni bir dönemin başladığını belirtti.

İlaçların karlılık oranlarında yaşanabilecek olumsuzlukların engellenmesi için önemli bir uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sayede eczacılarımızın olası gelir kayıplarının önüne geçiyoruz. Eczacılar sağlık sistemimizin değeri, eczaneler sağlık altyapımızın gücü. Bizler, bu değeri ve bu gücü korumak için kararlılıkla çalışıyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerlerken sağlık ailemizin her bir ferdinin derdini dert bildiğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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