Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet'in 102'inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm vatandaşların bayramını kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Milli Mücadele kahramanlarını andı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Cumhuriyet'in 102'nci yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bayram coşkusunu yaşatıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika