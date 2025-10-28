Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in 102'nci yılına ulaşmanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle bayram coşkusunu yaşatıyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."