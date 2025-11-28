Sağlık Bakanı Memişoğlu Mersin'de Sağlık Yatırımlarını Tanıttı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'de yaptığı açıklamada, "Öcelikli amaçlarımız, insanları hastalanmadan kontrol ve takip etmek. Onun için de özellikle aile hekimlikleriyle beraber tarama programlarımızı yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, çeşitli programlar için Mersin'e geldi. İlk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, 'Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Atilla Toros ile görüştü. Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde, AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati ve Ali Kıratlı, İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy eşlik etti. Vali Toros'tan kentteki sağlık yatırımları hakkında bilgi alan Bakan Memişoğlu, basın açıklaması yapıp, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 63'üncü il olan Mersin'i ziyaret ettiklerini söyledi.

Mersin'in sağlık anlamında gelişmiş bir kent olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Çünkü burada şehir, üniversite ve özeller olmak üzere 25 hastanemizle, Türkiye'nin örnek sağlık hizmetlerini veriyoruz. Ama yetmez bize. Daha iyisini yapacağız. Bununla ilgili şimdiye kadar, 2002 yılından itibaren Mersin'imizde toplam 16 hastane ki bunlardan bir tanesi şehir hastanesi, hizmete açmışız. 2 bin 500 bandında olan yatak kapasitesini yaklaşık 2,5 kat artırarak 5 bin 500 yatak kapasitesine ulaştırmışız. Mersin daha da yatak kapasitesini ilave etmeye ihtiyacı olan bir şehrimiz. İnşallah bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Mezitli'deki hastanemizi 2026 başında hizmete açacağız. Vatandaşlarımıza onu ulaştıracağız. Şu anda 150 yataklı, yüzde 95'i bitmiş durumda. İnşallah 2026'nın başına da vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Daha çok hastane planlamalarımız olacak Mersin'de" diye konuştu.

'AİLE HEKİMLERİYLE TARAMA PROGRAMLARI YAPIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, açıklamasında, şunları söyledi:

"Öncelikli amaçlarımız, insanları hastalanmadan kontrol ve takip etmek. Onun için de özellikle aile hekimlikleriyle beraber tarama programlarımızı yapıyoruz. Toplumumuzdan, hastalanmadan bakacak aile hekimliklerine ve sağlıklı hayat merkezlerinde olacak arkadaşlarımıza ulaşmalarını istiyoruz. Malum biliyorsunuz, sağlıklı hayat merkezlerinden de toplumumuz artık direkt Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilir. Ne randevuları bunlar? Diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimci, diş hekimi gibi birçok branşta sağlıklı hayat merkezlerimiz, toplumumuzu bekliyor. Orada aile danışmanlığından sağlıklı hayat danışmanlığına kadar her türlü hizmeti verebiliyoruz. Çoğu insan bilmiyor ama sağlıklı hayat merkezlerinde fizyoterapist eşliğinde, pilates salonlarımızda bile hareketi öğretiyoruz. Bu konuda toplumumuzun hem bağımlılıktan hem hareketsizlikten hem de kötü beslenmeden uzak durmalarını, bu konuda hem aile hekimlerinden hem de sağlıklı hayat merkezlerinden her türlü hizmeti alabileceklerini özellikle belirtmek istiyorum."

Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmetlerini sunan değil, bunun bilimini ve teknolojisini de üretebilme yolunda olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bu konuda çaba harcayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çalışacağız, üreteceğiz, irademizi, çalışkanlıklarımızı, bilgimizi ortaya koyacağız ve Türkiye'yi sağlıkta, teknoloji ve bilim anlamında dünyaya yön veren, insanlara sağlıkla ilgili ulaşımını sağlayan bir ülke haline getireceğiz. Bizler gece gündüz insanlık için, insanlar için, iyilik için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, açıklamanın ardından AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programa katıldı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,