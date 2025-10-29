Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Finansman Stratejilerini Değerlendirdi

Güncelleme:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı toplantıda sağlık hizmetleri ve yatırımları için finansman stratejilerini ele aldı. Gelecek için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile görüştü.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantıya dair NSosyal hesabından paylaşım yapan Memişoğlu, sağlık hizmetlerine ve yatırımlarına yönelik finansman stratejilerini ve gelecek beklentilerini ele aldıkları toplantıda birçok konu başlığını değerlendirdiklerini belirtti.

Memişoğlu, "Sağlık alanının geleceğine yatırım yapmaya ve sağlık sistemimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Bu kararlılıkla gecemizi gündüzümüzle birleştirecek, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da çok daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
