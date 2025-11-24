Sağlık Bakanı Memişoğlu, Erzincan'daki sempozyumda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hastanelerimize özellikle kreş ve anaokulu konusunda planlamalar yapıyoruz. Biz onlarla (sağlıkçı anneler) ilgili her hastaneye kreş, anaokulu yapmayla ilgili bir çalışma içindeyiz. Çünkü anne çocuğunu yanında, yakınında istiyor." dedi.

Bakan Memişoğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Aile Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Toplumu geliştiren, geleceği oluşturan öğretmenlerin haklarının ödenmeyeceğini dile getiren Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir öğretmenin eseri olarak, 32 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, kendisini çocuklara, eğitime adamış bir annenin evladı olarak konuşuyorum. Öğretmenlik aynı kadın gibi başkalarını geliştirmek, onlar için adanmışlık demektir. Kutsal bir meslektir, aynı hekimlik gibi. Bu iki meslek başkaları için yaşar. Birisi başkasını iyileştirmek için birisi başkasını geliştirmek için yaşar. Kendini veya çevresini değil, insanlık için yaşayan rahmetli öğretmenlere Allah'tan rahmet, yaşayanlara gerçekten minnetlerimi arz ediyorum. Çünkü öğretmen, aynı kadın gibi toplumun değerlerini, geleceğini oluşturan en önemli meslek grubudur."

"Biz öğretmenlere her zaman değer vereceğiz, el üstünde tutacağız"

Memişoğlu, öğretmenliğin toplumu geliştiren ve gelişmiş olan toplumun en önemli mesleği olduğunu belirterek, bu mesleğin, geleceği inşa ettiğini vurguladı.

Öğretmenlerin, çocukların hayata alışmasını ve hayatı öğrenmesini sağladığını aktaran Memişoğlu, "Onun için en değerli meslek öğretmenlik, eğitmenliktir. Biz onlara her zaman değer vereceğiz, el üstünde tutacağız. Bugün de Öğretmenler Günü'nde güzelliklerle onları anarak, daha iyi nasıl bir mesleki ortam sağlayarak, tartışarak geçireceğiz. Bugünkü sempozyumun ana konusu kadın ve aile. Esasında bir aileyi kadın oluşturur. Aile toplumu, toplum da milletleri oluşturur. Biz, Türk toplumu olarak geçmişten itibaren baktığımızda kadınlara en önemli mevkileri, makamları, değerleri veren bir medeniyetin timsalleri, varisleriyiz." diye konuştu.

Sağlıkçılar ile eğitimcilerin, Türk toplumunun en önemli unsurları olduğunu söyleyen Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Kayseri'de 1202 yılında yapılmış Gevher Nesibe'nin şifahanesini ve tıp fakültesini incelediğiniz zaman, bu medeniyetin Türk toplumunun hem kadınına hem sağlığına bundan yaklaşık 1000 yıl önce nasıl değer verdiğini görürsünüz. Bugün bize insanlığı öğretmeye çalışan bazı medeniyetlerin, o tarihlerde insanları cadı veya sihirbaz diye yaktığı zamanlarda psikiyatri hastalarını müzikle tedavi etmeye odaklanmış bir üniversite görürsünüz. Bu medeniyette kendi kızına bir tıp fakültesini kurup onun ismini verecek bir medeniyet görürsünüz. Kadına nasıl değer verdiğini gören, kadını esasında en önemli kritik kararlarda sürece dahil eden bir medeniyet görürsünüz. Bu medeniyetin örneklerini de her yüzyılda yaşarsınız. Daha Avrupa kadınına seçme seçilme hakkı vermezken Mustafa Kemal Atatürk kadına seçme seçilme hakkı vermiştir. Bugün anne ve kadın, Türk toplumunun en önemli, değerli ögesidir."

"Her hastaneye kreş, anaokulu yapmayla ilgili bir çalışma içindeyiz"

Sağlıkla ilgili çalışmalarda diğer bakanlıklarla işbirliği halinde olduklarını bildiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"1,5 milyonluk sağlık ordusunun yüzde 57'si kadın. Yani kurumlar içinde kadın oranı en çok olan bir kurumuz. Onun için hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber çalışanlarımızı özellikle 'kadınlarımızın çalışma ortamı nasıl iyi oluşturulabilir' diye çalışıyoruz. Hastanelerimize özellikle kreş ve anaokulu konusunda planlamalar yapıyoruz. Biz onlarla ilgili her hastaneye kreş, anaokulu yapmayla ilgili bir çalışma içindeyiz. Çünkü anne çocuğunu yanında, yakınında istiyor. Özellikle büyükşehirlerde bu konuda bir planlama kapsamında bu çalışmaları yapıyoruz. Anne ile ilgili özellikle sağlıklı hayat merkezlerinde her türlü eğitimi, danışmanlığı veriyoruz. Hem çocuk gelişimcilerimizle hem psikologlarımızla hem de gebe okullarımızla danışmanlık veriyoruz. Özellikle bunu ifade etmek istiyorum. KETEM'lerde özellikle annelere söylüyorum. Ücretsiz rahim ve meme kanseri taraması yapıyoruz. Bunları niye söylüyorum, çoğu insan maalesef bu merkezlere gitmemişler."

Memişoğlu, kadınların, bir toplumu oluşturan insanlar olduğuna işaret ederek, "Kadınlar, toplumun etik değerlerini, alışkanlıklarını, kültürünü oluşturur. Onun için bu toplumun sağlıklı olması için kadınlardan yardım istiyoruz. 3'te 1'i sigara içen, yüzde 60'ı kilolu olan bir toplumdan bahsediyoruz. Onun için annelere, kadınlarımıza çok iş düşüyor. Lütfen sigarayı bıraksınlar. Gençlerden tütün kullanmamasını istesinler. Beslenmelerimizi iyi yapmamız gerekir. Onun için kadınlardan Sağlık Bakanı olarak yardım istiyorum. Çünkü bu işi başaracaksak kadınlar, anneler sayesinde başaracağız. Onlar bizle birlikte olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, EBYÜ Rektörü Akın Levent ve Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı.

Bakan Memişoğlu, sempozyum sonrası Vali Aydoğdu ile makamında görüştü, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Memişoğlu, partililerle bir süre görüştü.