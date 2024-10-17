Üye Girişi
Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cerrahlığın Önemine Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cerrahlığın Önemine Dikkat Çekti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, organ nakli kongresinde Türkiye'nin nakil merkezi haline geldiğini, ancak kadavratik organ bağışının yetersiz olduğunu vurguladı. Cerrah olarak çalıştığı yılları özlediğini söyledi ve organ bağışının önemini anlattı.

'CERRAH OLARAK ÇALIŞTIĞIM YILLARI ÖZLEDİM'

Kilis temaslarının ardından Gaziantep'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edip, Vali Kemal Çeber'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Memişoğlu daha sonra bir otelde düzenlenen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin 15'inci kongresine katıldı. Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra kongrede Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve dernek üyesi olan çok sayıda doktor yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, cerrahlığın önemli bir meslek olduğunu belirterek, kendisinin de cerrah olarak çalıştığı yılları özlediğini kaydetti.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN NAKİL MERKEZİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

Türkiye'nin sağlıkta artık bilim ve teknoloji de üretmek zorunda olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkezi ile senede 5 bin nakille sadece bunların 1700'ün üzerinde karaciğer nakliyle hatta dünyada çoğu yerde yapılamayan çapraz nakillerle dünyanın nakil merkezi haline gelmiş durumdadır. Bu büyük bir özveri ve çaba, çalışkanlıkla oldu. Hepinize minnet duyuyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini ve bilgisini bilen ve onu bu millete hizmet olarak sunan ekipsiniz. Türkiye sağlıkta sadece hizmet tarafından değil; artık bilim ve teknoloji tarafında da üretmek zorunda. Yeni bir şey söylemek durumundayız. Bunun için çabalıyoruz. Sağlık bilgisini yönetmek, sağlık bilgisiyle ekonomik güç ve sosyal güç de elde etmek. Özellikle genç arkadaşların önde oturan idealist, kendisini adamış hocalarımızın çok daha ilerisine gideceğine eminim. Bizlerden çok daha iyi olacağınıza eminim" dedi.

'KADAVRATİK VERİCİLERİMİZ YETERLİ DEĞİL'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de organ bağışının önemli olduğunu ve bunun iyi anlatılması gerektiğini aktararak, "Türkiye'de şu anda en büyük nakille ilgili problemimiz; canlı verici fazlalığı, kadavratik vericinin yeterli olmaması. Bizim gibi özverisi yüksek olan bir toplumun daha çok başkası için çalışan milletine her türlü özveriyi veren, bir canlı için canı kurtarmak için her türlü çabayı harcayan Türk toplumunun kadavratik organ bağışı konusunda az olmasının sebebi, bizlerin iyi anlatamamamızdır. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel diyen bir toplumun organını bağışlamama şansı yoktur" diye konuştu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanı Organ Nakli Politika Türkiye Sağlık

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhsin Yazıcıoğlu davası ne oldu, sonuç çıktı mı? Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.