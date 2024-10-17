Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cerrahlığın Önemine Dikkat Çekti

'CERRAH OLARAK ÇALIŞTIĞIM YILLARI ÖZLEDİM'

Kilis temaslarının ardından Gaziantep'e gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret edip, Vali Kemal Çeber'den kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Memişoğlu daha sonra bir otelde düzenlenen Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği'nin 15'inci kongresine katıldı. Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra kongrede Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve dernek üyesi olan çok sayıda doktor yer aldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, cerrahlığın önemli bir meslek olduğunu belirterek, kendisinin de cerrah olarak çalıştığı yılları özlediğini kaydetti.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN NAKİL MERKEZİ HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

Türkiye'nin sağlıkta artık bilim ve teknoloji de üretmek zorunda olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkezi ile senede 5 bin nakille sadece bunların 1700'ün üzerinde karaciğer nakliyle hatta dünyada çoğu yerde yapılamayan çapraz nakillerle dünyanın nakil merkezi haline gelmiş durumdadır. Bu büyük bir özveri ve çaba, çalışkanlıkla oldu. Hepinize minnet duyuyorum. Dünyanın en iyi sağlık hizmetini ve bilgisini bilen ve onu bu millete hizmet olarak sunan ekipsiniz. Türkiye sağlıkta sadece hizmet tarafından değil; artık bilim ve teknoloji tarafında da üretmek zorunda. Yeni bir şey söylemek durumundayız. Bunun için çabalıyoruz. Sağlık bilgisini yönetmek, sağlık bilgisiyle ekonomik güç ve sosyal güç de elde etmek. Özellikle genç arkadaşların önde oturan idealist, kendisini adamış hocalarımızın çok daha ilerisine gideceğine eminim. Bizlerden çok daha iyi olacağınıza eminim" dedi.

'KADAVRATİK VERİCİLERİMİZ YETERLİ DEĞİL'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de organ bağışının önemli olduğunu ve bunun iyi anlatılması gerektiğini aktararak, "Türkiye'de şu anda en büyük nakille ilgili problemimiz; canlı verici fazlalığı, kadavratik vericinin yeterli olmaması. Bizim gibi özverisi yüksek olan bir toplumun daha çok başkası için çalışan milletine her türlü özveriyi veren, bir canlı için canı kurtarmak için her türlü çabayı harcayan Türk toplumunun kadavratik organ bağışı konusunda az olmasının sebebi, bizlerin iyi anlatamamamızdır. Yaşamak güzel, yaşatmak daha güzel diyen bir toplumun organını bağışlamama şansı yoktur" diye konuştu.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,