Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutladı.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Kasım'ın, milletin bambaşka bir güne uyandığı, değişimin ve dönüşümün başladığı, yepyeni bir dönemin kapılarının aralandığı milat olduğunu belirtti.

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002'den sonra nice eser ve hizmetin temelinin atıldığını, eşsiz ufukların kapılarının açıldığını kaydeden Memişoğlu, "Bugün, 23 yıla iftiharla bakıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na giden kutlu yolda eşsiz bir adım daha atıyoruz. Asırlık eserleri ve hizmetleri sığdıracağımız nice 23'lere." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin hazırlanan videoya da yer verdi.