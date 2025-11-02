Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı'nı Ziyaret Etti

1) BAKAN MEMİŞOĞLU, AK PARTİ GAZİPAŞA İLÇE TEŞKİLATI'NI ZİYARET ETTİ

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Gazipaşa İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ramis Yiğit, ilçede sağlıkla ilgili devam eden projeler ve eksikliklerin giderilmesi konusunda taleplerini iletti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde, kuruluşunun 10'uncu yılını kutlayan 'Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış ve Tıp Fakültesi Beyaz Önlük Giyme Töreni' için geldiği programın dönüşünde Gazipaşa AK Parti ilçe Teşkilatını ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu İlçe binası önünde AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ramis Yiğit, İlçe Sağlık Müdürü Eşşe Çelik, Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Çelik, Parti yönetimi ve partililer çiçekle karşıladı. Partililerle tek tek tokalaşan Memişoğlu, İlçe binasına ziyaret gerçekleştirdi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda İlçe Başkanı Yiğit, ilçede devam eden projeler ve eksikliklerin giderilmesi konusunda taleplerini ilettiklerini bildirdi.