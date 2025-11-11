Haberler

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ağaçlandırma Etkinliğinde Yeşil Yüz yılını Vurguladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gazilerle birlikte fidan dikim etkinliği düzenleyerek, sağlıklı bir çevrenin sağlığı korumadaki önemini vurguladı. Yeşil çevreye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda en önemli mottomuz 'korumak.' Bedenimizi korumak, sağlığımızı korumak. O nedenle yeşil çok önemli, çevre çok önemli, yeme alışkanlıklarımız önemli" dedi.

Bakan Memişoğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilerle, hastane bahçesinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Buradaki konuşmasında sağlık hizmetlerini, ellerinden geldiğince iyi yapmaya çalıştıklarını belirten Memişoğlu, "Her bir ağaç candır, canlıdır." dedi.

Memişoğlu, hem insanlık hem sağlık açısından ağaçlara iyi bakıp, onları korumak gerektiğini vurguladı.

Bu konudaki farkındalığın artırılması gerektiğini de ifade eden Memişoğlu, "Çünkü çevremiz yeşil olmazsa, çevremizde bitki olmazsa, çevre düzenlemelerimiz iyi olmazsa, binalarımız sağlıklı olmazsa, Sağlık Bakanlığı olarak ne kadar çalışsak da sizin sağlığınızı koruyamayız." şeklinde konuştu.

Çevreye dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda en önemli mottomuz 'korumak.' Bedenimizi korumak, sağlığımızı korumak. O nedenle yeşil çok önemli, çevre çok önemli, yeme alışkanlıklarımız önemli." ifadelerini kullandı.

"Gösterdiğiniz kahramanlığı gelecek nesillere onurla anlatmayı görev biliyoruz"

Etkinliğe katılan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş de dikilen her fidanın vatan sevgisi ve fedakarlığın kök saldığı bu topraklara, milletin bir nişanesi olacağını söyledi.

Yetişen her fidanın, gazilerin onurlu mücadelesini ve ülkeye duyduğu derin sevgiyi hatırlatacağını dile getiren Daniş, "Bizler, sizin gösterdiğiniz bu kahramanlığı her alanda, ekranlarda, radyolarda, dijital mecralarda gelecek nesillere onurla anlatmayı görev biliyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu ve RTÜK Başkanı Daniş, gazilerle hastane bahçesine fidan diktikten sonra basketbol oynadı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız


