Sağlık Bakanı Koca'ya Bağcılar'da yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya gelerek, esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Bakan Koca, meydandaki siyasi partilerin seçim stantlarını da ziyarete etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bağcılar Meydan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Koca, hayatını kaybeden kadının cenazesine katılarak, ailesine başsağlığı diledi, ardından tabutu omuzladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada samimi diyaloglar yaşanırken, Bakan Koca fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Bakan Koca, sağlıkla ilgili problemleri dinleyip, çözümü için not da aldı. Sağlık Bakanı Koca, buradaki ziyaretin ardından meydanda seçim çalışması yapan Cumhur İttifakı'ndaki partiler ile muhalefet partilerinin stantlarını ziyaret etti. Daha sonra Bağcılar Yürüyüş Yolu'nda esnafı ziyaret ederek selamlayan Bakan Koca, vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman yürümekte zorlandı. Koca, son olarak Bağcılar Belediyesi Halk Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrenciler, Bakan Koca'ya kütüphanenin erken kapandığını belirterek, 24 saat açık olmasını talep etti. Koca, talebi Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e iletti. Başkan Özdemir, Bağcılar genelinde 2-3 kütüphaneyi 24 saat çalışacak şekilde faaliyete sokacaklarını belirtti. Hazırlık yapan öğrencilerle okumak istedikleri bölümler üzerine de sohbet eden Bakan Koca, öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL