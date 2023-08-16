Bakan Koca: Sağlık sektöründen 1000 kadar temsilci bugün Semerkant'ta

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Özbekistan'ın Semerkant kentinde TDT Sağlık Bakanları Toplantısı'ndan sonra Türkiye – Özbekistan 2'nci Sağlık İş Forumu'nda konuştu. Bakan Koca konuşmasında 'Health Türkiye' markasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini vurgulayarak "Türk ve Özbek sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Özbekistan'da kamu ve özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 250 firmadan toplamda 1000 temsilci bugün Semerkant'ta yeni bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldi" dedi.

Sağlık Bakanı Koca konuşmasına şöyle devam etti;

"Dünyada yaşanan gelişmeler, sağlık sektöründeki tedarik sürecinin ne kadar önemli olduğunu bizlere yakın zamanda üç büyük ders ile bir kez daha göstermiştir. 2020'nin ilk günlerinden itibaren, hayat akışımızı baştan sona değiştiren koronavirüs salgını, bölgemizi derinden etkileyen Rusya- Ukrayna Gerilimi ve yaşadığımız deprem, sel, yangın gibi doğal afetler, ülkelerin sağlık sistemleri için önemli bir sınav olmuştur.

Ülke sağlık sistemlerimizin her alanda güçlü olması, öngörülmeyen gelişmelerle başa çıkabilme kapasitemizi yakından etkilemektedir. Yeterli ve fonksiyonel sağlık tesisleri, kalifiye sağlık personeli, her vatandaşa eşit anlamda erişilebilir sağlık hizmet sunumu, sürdürülebilir tedarik zinciri ve tüm bunlarla birlikte yönetilebilir sağlık sistemi bizleri bu zorlu sınavlardan en az hasarla çıkmamızı sağlayan başlıca bileşenlerdir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kamu ve özel sağlık sektörünün mükemmel seviyedeki koordinasyonu ile tüm bu bileşenleri tam bir uyum içerisinde harmanlayarak, yakın zamanda yaşadığımız koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna gerilimi ve 6 Şubat Depremi gibi zorlu süreçlerin yönetimi de başarıyla devam etmektedir.

Değerli Katılımcılar sağlık iş forumları, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kamu ve özel temsilcilerini bir araya getirerek ülkelerin karşılıklı sağlık pazar payının artırılması için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. 1'inci Türk-Özbek Sağlık İş Forumu'nu 2019 yılının son günlerinde Taşkent'te gerçekleştirdik. 689'u Türk ve Özbek sektör temsilcisi olmak üzere yaklaşık 1000 katılımcının iştiraki ile yaptığımız ilk forumda, firmalar arasında 400 civarında ikili görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu göstergeler, sağlık sektörünün yeniden bir araya gelmesi için bizlere ilham vermiştir.

Bu kez, değerli dostum Özbekistan Sağlık Bakanı Sayın İnayetov ve çalışma arkadaşlarının da katkılarıyla Semerkant'ta Türk ve Özbek sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ve Özbekistan'da kamu ve özel sağlık sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 250 firmadan toplamda 1000 temsilci bugün Semerkant'ta yeni bir başarı hikayesi yazmak için bir araya geldiler. İlaç, tıbbi malzeme ve cihaz, sağlık bilgi sistemleri, sağlık yatırımları ve hizmet alımları, özel hastaneler ve sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sektör temsilcileri, ülkelerimiz arasında var olan sağlık pazar payının daha da ileriye taşınması için büyük bir çaba içerisinde olacaklar.

"PAKİSTAN ve AZERBAYCAN'IN ARDINDAN ŞİMDİ DE ÖZBEKİSTAN'DAYIZ"

Ben buradan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bakanlığıma bağlı özel bir şirket olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi USHAŞ, her iki ülke temsilcilerinin bir araya getirilmesi konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmiştir, getirmeye de devam edecektir. Geçtiğimiz yıl Azerbaycan ve Pakistan'da gerçekleştirdiğimiz sağlık iş forumlarının ardından şimdi de Özbekistan'dayız.

"HEALTH TÜRKİYE MARKASINI TÜM DÜNYAYA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Önümüzdeki günlerde İngiltere ile Londra'da yapacağımız etkinlik ile Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen "Health Türkiye" markasını tüm dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızın Amerika, Almanya ve Afrika ve Asya gibi diğer coğrafyalardaki ülkeler ile devam eden çalışmaları, önümüzdeki dönemin bizler için daha da yoğun geçeceğinin habercisidir.

Sayın Genel Sekreter, Değerli Bakan Meslektaşlarım ve Kıymetli Katılımcılar. Ülkelerimiz arasında sağlık alanında ticari faaliyetlerimiz bir yandan devam ederken diğer yandan da sağlık sistemlerini güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve benzeri etkinliklerimiz de devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl eğitimini tamamladığımız 75 Özbek Sağlık Personeline ek olarak 20 Özbek hemşire kardeşimiz, Bakanlığımıza bağlı Ankara Şehir Hastanesinde iki haftalık eğitimlerine devam ediyorlar. Türkiye ve Özbekistan'ın sağlık alanındaki iş birliğinin önemli göstergelerinden birisi olan bu ve benzeri programlar, var olan dayanışmamızı daha da ileriye taşıyacaktır."