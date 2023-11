Sağlık Bakanı Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı: (1)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu-özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerine ilişkin, "Şehir hastanelerinin ortalaması, şu an 17 yılı geçmiyor 15-16 yıl arasında, yani 15-16 yıl sonra bütün şehir hastaneleri bu devletin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamu-özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerine ilişkin, "Şehir hastanelerinin ortalaması, şu an 17 yılı geçmiyor 15-16 yıl arasında, yani 15-16 yıl sonra bütün şehir hastaneleri bu devletin." dedi.

Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Yarın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılı olduğunu anımsatan Koca, Cumhuriyet'in kurucusunu, yol ve dava arkadaşlarını hürmet ve rahmetle andığını söyledi.

Sabah yaptığı açıklamada, Mısır Sağlık Bakanı ile iletişim halinde yürüttükleri faaliyetler ve İsrail Sağlık Bakanı ile olan görüşme ile ilgili bilgi verdiğini anımsatan Koca, komisyon görüşmeleri sırasında bazı gelişmeler olduğunu aktararak, "Gazze'ye gönderdiğimiz yardımları taşıyan gemi bugün Mısır El-Ariş Limanı'na varacak. Bu süreçte Mısır'a ilk gelen yük gemisi olacak. İçinde 8 sahra hastanesi, 20 ambulans, 500 ton tıbbi malzeme ve ilaç var." bilgisini verdi.

Bakan Koca şunlar kaydetti:

"Mısır Sağlık Bakanı ile komisyon görüşmelerimize ara verildiğinde görüştüm. Görüşmemiz biraz uzadı, bir saate yakın istişarelerde bulunduk. En yakın zamanda Gazze'li kanserli çocuk hastaları Türkiye'ye getirmek üzere Mısır'a girişlerinde birlikte karşılamak üzere davet aldım. Bu çok zorlu ortamda kanser hastası yavruları tedavi için ülkemize getirmek üzere önemli bir adım atmış olduk. Mısır, İsrail ve Türkiye sağlık bakanları olarak aldığımız kararla bir sağlık koordinasyon ekibi kurulmuş oldu. İsimler de her üç ülke için belirlendi. Umarım en kısa sürede güvenle hastaları tedavi için ülkemize getirebileceğiz."

"Kamu menfaati neyi gerektiriyorsa imkanlarımız ölçüsünde gereğini yaptık"

Hızla yaşlanan nüfus, hızlı kentleşme, coğrafyanın göç kavşağının içinde bulunulması, deprem ve pandemi, yakın komşu ülkelerde yaşananlar, sağlık hizmetlerinin yaygınlığı ve sürdürülebilirliği konusunda son derece dinamik olunmasını gerektiğini vurgulayan Koca, görevlerinin, ellerindeki imkanlarla en üst düzeyde millete hizmet etmek olduğunu söyledi.

Milletin refahı, sağlık ve mutluluğundan başka hedef ve amaçlarının olmadığının altını çizen Koca, sağlığın en temel insan hakkı olduğunu; bu hakkı her insan için kutsal kabul ettiklerini ve bu inançla hareket ettiklerini belirtti.

Şehir hastanelerine yönelik tartışmalara değinen Koca, "Bazı siyasetçilerimize göre şehir hastaneleri ülkeye yük; hastalarımıza göre ise şehirlerde büyük imkan ve kolaylık. Şehir hastanelerinde ne yaptık? Bütün hastanelerin tıbbi hizmetlerini, hiçbir yükleniciye, yatırımcıya asla işletmesini vermedik, sözleşmeli olmasına rağmen." ifadesini kullandı.

İzmir'de şehir hastanesinin 5 yıl önce açılacağının söylendiği ancak açılmadığı yönündeki bir soru üzerine Koca, "Bu hastanelerle ilgili de geç açılma durumları göz önünde bulundurularak, birtakım başka yapmaları gereken sorumlulukları yerine getirmelerini de gözeterek, 25 yıllık sözleşme sürelerini kesmediğimiz bir şehir hastanesi olmadı. Örnek veriyorum: Yeni açılan İzmir Şehir Hastanesi, 25 yıldan 10 yıl 3 ay kesildi. Yani, İzmir Şehir Hastanesine 14 yıl 8 ay ücret ödenecek, sonra devletimizin olacak." bilgisini verdi.

Koca, diğer şehir hastanelerine ilişkin de şunları söyledi:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine ilişkin de 'Çam ve Sakura, 6 yıl 7 ay kesildi. Yani, 15 yıl 5 ay sonra devletimizin olacak, 25 yıl sonra değil. Kocaeli daha yeni açıldı. Kocaeli'nden kesilen 9 yıl 9 ay oldu. Yani Kocaeli, bugünden itibaren 15 yıl 1 ay sonra devletin olacak. Etlik Şehir Hastanesi, geçen yıl açıldı, 7 yıl 8 ay kesildi. Kalan süre bugünden itibaren 16 yıl bir ay. Bilkent Şehir Hastanesi için 3 yıl bir ay kesildi. Bugünden itibaren 17 yıl 5 ay. Hepsi için söylüyorum, kesilmeyen hiçbir hastane yok. Özellikle sorumlulukların yerine getirilmediğini göz önüne alarak, kamu menfaati neyi gerektiriyorsa imkanlarımız ölçüsünde gereğini yaptık."

"Sözleşmeye bağlanmayanın hastanesi açılmadı"

Açılmayan hastanelerin gerekçesine ilişkin Koca, "Emin olun bu pazarlıkları sonuçlandırmak için açılmadı. Ücretleri tespit etmek için açılmadı. Çünkü, sözleşme gereği bizim elimizdeki en büyük güç açılış takvimi. Açılışla, teslim almayla birlikte kira başlar. İstediğimiz olmuyorsa, istediğimiz noktaya gelinmiyorsa, açılışına bu sebeple izin vermedik." dedi.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şehir hastanelerinin ortalaması, şu an 17 yılı geçmiyor 15-16 yıl arasında, yani 15-16 yıl sonra bütün şehir hastaneleri bu devletin. 3 yıl önce Meclis'ten geçen bir kanun oldu, o kanunda taban ücreti belirledik. Birçoğunuz belki fark etmediniz, çünkü şehir hastanelerinde döviz ve enflasyondaki ani değişimlerin oluşturabilecek riskin çok büyük olduğunu 11 yıl önce gördüğünüz gibi biz de biliyoruz. Dolayısıyla, o riski minimalize etmek için bir kanun maddesi geldi size ve Meclis'ten geçti. Neydi o? Tavan ücret uygulamasıydı. Yani her ne olursa olsun dövizdeki ve enflasyondaki dalgalanmanın en üst noktasını aşmamak üzere bir düzenlemeydi. Dolayısıyla biz yeni dönemde geçmişe dönük olanlar dahil hepsi için tavan ücret belirledik. Yani, en üst noktada devletin toplam verebileceği rakamı biz şu an biliyoruz, altı olabilir ama üstü olamaz. Bunların hepsi sözleşmeye bağlandı, sözleşmeye bağlanmayanın hastanesi açılmadı."

Hastanelerin kullanım bedeline ilişkin de Koca, "Kiradan bahsediyorum, en üst noktada verilecek rakam, bütün şehir hastaneleri için 27,5 milyar avrodur." dedi.

"Varsa yapın, biz alalım"

İçindeki cihazları ve bütün alt yapısı dahil şehir hastanesinin birim metrekare maliyetinin bugünün parasıyla bin 465 avro olduğunu bildiren Koca, "Şu an bin 465 avroya mal edemezsiniz. Varsa yapın, biz alalım. Dolayısıyla, ülkeye yük olmaktan çıkmıştır ve şu an bu rakamlarla şehir hastanelerini yapmak mümkün değildir. Bu anlamda 'şehir hastanesi yüktür, sistemi bir şekilde yutacak' gibi bir anlayış söz konusu olmamıştır. Şu an yapılsa, bu rakamlarla yapılması mümkün olmaz." değerlendirmesini yaptı.

Şehir hastaneleriyle ilgili toplam bütçe içindeki payın her geçen gün giderek azalacağını dile getiren Koca, "Çünkü tavan uygulaması var. Ödemelerin önemli kısmı ilk yıllar içinde yapılır. Dolayısıyla, yük olmaktan çıktığını kesin söyleyebiliriz." diye konuştu.

Şehir hastaneleri yapılıyor diye diğer hastaneleri kapatma yönünde davranmadığını vurgulayan Koca, şu an yıkım aşamasında olan bazı hastanelerden örnekler verdi, bu hastanelerin daha fazla kapalı alana sahip olacak şekilde yapıldığını söyledi. Koca, "Dolayısıyla hiçbiriyle ilgili başka bir tasarruf söz konusu olamaz. Ben kamunun başka bir birimine sağlık alanına vermeme noktasında tanınan biriyim." dedi.

Bu arada Sağlık Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde söz alan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın "Emekli hekimler arasındaki gelir adaletsizliğini düzeltmenizi bekliyoruz." sözlerine, Koca, "Emeklilikte haklısınız. Benden dolayı olmadı. Çünkü özel sektörün, SSK'lı olduğu için avantajlı olacağı algısı oluştu. Ben ısrar edemedim. Benden sonraki biri gelir değiştirir." karşılığını verdi.

