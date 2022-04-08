Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama - Haberler

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Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
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Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklama

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen ve uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresine eşitleyen yasayla ilgili açıklama yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ( Tbmm ) kabul edilen ve uzmanlık eğitimini, Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresine eşitleyen yasayla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresini diğer uzmanların mecburi hizmet süresi düzeyine indiren ve TBMM'de kabul edilen yasayla ilgili açıklamada bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meclis'ten geçti! Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı kadrosuyla Tıp Fakültesinde yapanların mecburi hizmet süresi, diğer uzman arkadaşlarımızın mecburi hizmet süresi düzeyine iniyor. Gözünüz aydın arkadaşlar!" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, TBMM, Politika, Haberler

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