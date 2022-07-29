Sağlık Bakanı Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin, artan sözleşmeli kadrolarda önceliğin, yan dal uzmanları ile hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimlere verileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin, artan sözleşmeli kadrolarda önceliğin, yan dal uzmanları ile hizmet yükümlülüğünü tamamlayan hekimlere verileceğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sözleşmeli sağlık personeli sayısının 27 bin olduğunu belirterek, "Daha uygun koşullarda istihdam fırsatı doğuyor. Artan sözleşmeli kadrolarımızda öncelik, yan dal uzmanlarıyla hizmet yükümlülüğünü tamamlamış hekimlere verilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Politika AA / Esin Işık Fahrettin Koca Politika Haberler

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