Sağlık Bakanı Koca'dan, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin, devletin üzerine düşeni yaptığını ve yapacağından emin olunmasını istediklerini söyledi.

Bakan Koca, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Konya Günleri açılış programında yaptığı konuşmada, sağlıkta Konya'da başta şehir hastanesi olmak üzere, yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

"Özellikle son dönemde çalışanlarımızın, hekimlerimizin motivasyonunda bir düşüklük olduğunu görüyoruz" diyen Koca, Meclis'te dün Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin komisyondan geçtiğini anımsattı.

Kanun teklifinin yarın da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçeceğini kaydeden Koca, şöyle devam etti:

"Meclis'in iradesiyle salı günü inşallah genel kuruldan geçmiş olacak. Birçok arkadaşlarımıza özellikle şunu ifade etmek istiyorum, mesleğimizin saygınlığını, özellikle pandemide kazandığımız saygınlığı lütfen, kaybetmemeliyiz ve buna fırsat vermemeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 müjdenin, Şiddet ve Malpraktis Yasası geçti. Malpraktis gerçekten dünyada benzeri olmayan şekilde kökten çözüldü. Kasıt olmadıkça asla rücu olmayacak. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız yetersiz görüyor ise de yönetmelik çıkmasıyla ve devamındaki uygulamalarla bunu daha net görmüş olacaklar. Emeklilikle ilgili çok önemli bir gelişme kaydedildi. Bunun da salı günü genel kurulda geçmesiyle özellikle hekimler boyutuyla çok önemli ve farklı, bundan sonraki süreçte, geçmişte yani 2008 öncesi, sonrası ve bugünden sonra önemli bir kazanım elde ediliyor, Meclis'in iradesiyle kanunlaşırsa."

"Motive olabilecekleri bir değişiklik olduğundan emin olsunlar"

Koca, özlük haklarıyla ilgili de özellikle birtakım netliklerin olmadığının, herhangi bir artı değerin görülmediğinin ısrarla vurgulandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ben de ısrarla daha detaylı açıklamada bulunmak istemiyorum. Çünkü biliyorum ki hekim arkadaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın hastaya hizmet odaklı hareket edebildiklerine inanıyorum. O nedenle devletimiz bu anlamda üzerine düşeni yaptı, yapıyor ve yapacak, bundan emin olsunlar. Önümüzdeki dönemde yönetmeliğin devreye girmesiyle özellikle 1 Temmuz itibarıyla başlayacağı için ağustos döneminde bunu sadece hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bilebileceği şekilde, onların bildiklerinde ve gördüklerinde motive olabilecekleri bir değişiklik olduğundan emin olsunlar. Önümüzdeki dönemin daha iyi olduğunun ve iyi olacağının, mesleğimizin saygınlığını korumak için aşırı gayret içinde olmamızın gerekliliğinin altını çiziyorum."

Fahrettin Koca, gelecek hafta cuma günü Konya'da, tıp öğrencileri, hemşire, ebe, hekim, asistan ve hocaların da katılımıyla sorularını yanıtlayacağı, "kardeşleri, ağabeyleri veya meslektaşları" olarak, samimi bir sohbet gerçekleştirmek istediğini de açıkladı.