Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" - Haberler

Sağlık Bakanı Koca: "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar Maymun çiçeğinde bizde vaka olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi.

Maymun çiçeiği virüsüne ilişkin soruya Koca, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmama kanaatindeyim. Bugüne kadar Maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığı bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını, yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Bakanlığımız yakın takip etmekte" dedi.

Çiçek aşısının etkili olup olmadığına ilişkin soruya Koca, "Çiçek aşısının yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili 1970'den beri geliştirilmiyor. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin canlı virüsü imha etmediğini görüyoruz. Bizde bu noktada bilim kurulu ile geliştirme için neler yapılır istişare halindeyiz. Dünyada canlı virüs aşısının imha edildiği dönem yaşanmışken gereği yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya Koca, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi 14 Mart günü vermişti. Sağlık çalışanları başta hekimler olmak üzere 5 maddede özetledi. Sağlıkta şiddet yasaları Meclisten geçti. Bugüne kadar hiçbir meslek gruba yapılmamış olan yasal çalışma hekimlere şiddet katalog suçlara alındı. Cinayetle aynı oldu. Önemli gelişme. Emeklilikle ilgili çalışılıyor, özlük hakları çalışması yapılıyor. Grup Başkanvekili açıklamasıyla Meclis gündemine geleceğini söylemişti. Bu ay geleceğini düşünüyoruz, Meclisin iradesinde olduğunu belirtmek isterim. Sağlık çalışanlarımız cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 maddenin gündeme girmesi ile sorunların çözülmesi ile devletin yapacağının bilinmesi lazım. Biz sağlık çalışanı ve hekim olarak saygınlığı kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Covid-19 yoğun bakımlarda hasta olup olmadığına dair soruya Koca, "Yoğun bakımdaki hasta sayısı düştü. Birçok ilimizde yoğun bakımın kapalı olduğunu söyleyelim" diye konuştu.