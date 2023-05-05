Sağlık Bakanı Koca, Altındağ'da inşasına başlanacak hastane alanında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altındağ'da yakında inşasına başlanacak olan 100 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile başkentin nüfus olarak en büyük mahallesi olan Karapürçek'te inşa edilecek olan 100 yataklı devlet hastanesi alanında incelemelerde bulundu. Proje ile bölgenin en büyük ihtiyacının karşılanacağını ifade eden Başkan Balcı, "Hastanemizi Altındağ'ımıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Gençlerle buluştu

İncelemelerinsı ardından Altındağ sokaklarında gezen Bakan Koca, esnaflara hayırlı işler dilerken. vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi. Karapürçek Taksi Durağı'nda taksicilerle çay içen Bakan Koca, Altındağ Belediyesi Karapürçek Kütüphanesi'nde ders çalışan gençlerle de bir araya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Bakan Koca, öğrencilere sınavlarında başarılar diledi. - ANKARA