Sağlık Bakanı Koca, AK Parti Antalya mitinginde konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin artık 20 yıl önceki ülke olmadığını belirterek, "Bu ülke, bu coğrafya için yapılan hesapların içine sıkışıp kalmış o ürkek ülke değil. Aşısını, ilacını, tıbbi cihazını kendisi üreten, sanayisini kuran bir ülkedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin artık 20 yıl önceki ülke olmadığını belirterek, "Bu ülke, bu coğrafya için yapılan hesapların içine sıkışıp kalmış o ürkek ülke değil. Aşısını, ilacını, tıbbi cihazını kendisi üreten, sanayisini kuran bir ülkedir." dedi.

Koca, AK Parti'nin Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, kentte sağlık alanında önemli yatırımlar yaptıklarını, 25'i hastane, ikisi ağız ve diş sağlığı merkezi, 37'si birinci basamak olmak üzere 64 sağlık tesisini hizmete açtıklarını söyledi.

Kentte yeni yatırımların da devam ettiğini dile getiren Koca, Antalya'ya yapılan şehir hastanesinin inşaatının yüzde 85 oranında tamamlandığını ve 6 ay sonra hizmete açılacağını bildirdi.

Ayrıca 300 yataklı Aksu, 300 yataklı Manavgat devlet hastanelerinin inşaatının devam ettiğini ve gelecek yıl bitirileceğini ifade eden Koca, 200 yataklı Alanya, 150 yataklı Konyaaltı, 100 yataklı Döşemealtı devlet hastane inşaatlarının da sürdüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Antalya'da geçen yıl kamu hastanelerinde 11 milyondan fazla muayene ve yaklaşık 350 bin ameliyat gerçekleştirildiğini anlatan Koca, sadece nisanda 1 milyon muayene yapıldığını, bir iş günündeki ortalama muayene sayısının 50 binin üzerinde olduğunu vurguladı.

"Türkiye artık 20 yıl önceki Türkiye değil"

Antalya'da 2003'te 1430 uzman doktor bulunduğunu bugün ise bu sayının 3 bin 546'ya çıktığını aktaran Koca, "15 olan 112 acil istasyon sayısını 69'a çıkardık. 3 bin 72 olan hastane yatak kapasitesini 8 bin 517 yaptık. Yapımı devam eden projelerle bu sayıyı 10 binin üzerine çıkarıyoruz." dedi.

Türkiye genelinde sağlık alanında "yapılamaz" denilen tüm projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Koca, şunları söyledi:

"'Şehir hastanesi yapamazmışız' yaptık. Yapsak da 'işletemezmişiz' işlettik. 'Dünyada örneği yokmuş', dünyaya örnek olduk. Biz o kısır çekişmelerle değil hayırlı hizmetlerle yolumuza devam ettik. Milletin açtığı yoldan milletin hedeflerine ilerledik. Anlayanlar bunu biliyor, bunu bilenler gereğini 20 yıldır yapıyor. Türkiye artık 20 yıl önceki Türkiye değil. Bu ülke, bu coğrafya için yapılan hesapların içine sıkışıp kalmış o ürkek ülke değil. Aşısını, ilacını, tıbbi cihazını kendisi üreten, sanayisin kuran bir ülkedir. Zulme kafa tutan oyun kuran bir Türkiye var. Bu topraklar, umutlarını bize bağlamış gönlü bizimle olan garipler için umut sancağı oldu. Türkiye günü birlik hesaplarla yönetilen bir ülke olmaktan çıktı, dünyada taşların yerini değiştirecek yüzyıllık vizyonun sahibi oldu."

Gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağını belirten Koca, tüm bu işlerin kendiliğinden ve kolay olmadığını vurguladı.

İrade, cesaret sahibi lider Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin bugünlere geldiğini ifade eden Koca, şunları kaydetti:

"Şimdi yeniden bir tercihte bulunma zamanı. Bilin ki bu tercih Türkiye'ye inanmakla inanmamak arasındadır. Günü düşünmekle bugünü ve yarını birlikte düşünmek arasındadır. Bu tercih küçük düşünmekle büyük düşünmek arasındadır. Bu aziz millet şaşmaz iradesini her seferinde gösterdi, yetkiyi işin ehline verdi. Gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olmasını isteyen milletimiz bir kez daha aynı kararda olacaktır. Tercihi Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı'mızdan yana yapacaktır. Bu ülke 'hizmet' diyen irademizle bir kez daha yücelsin. Şairin dediği gibi 'ben büyük şarkıları severim, büyük olsun'. Şarkımız büyük olsun."