Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Mehmet Tosun - Politika
 - Güncelleme:
Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber. 102. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anadolu Ajansını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Politika

Fahrettin Koca, Twitter, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title