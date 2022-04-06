Sağlık Bakanı Koca, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AA, her yıl bugün olduğu gibi yine haber. 102. kuruluş yıl dönümü sebebiyle Anadolu Ajansını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.