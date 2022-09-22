Sağlık Bakanı Koca: '2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir 'Eylem Planı' hazırladık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de katıldığı Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'nda, "Her iki ülkenin 2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir 'Eylem Planı' hazırladık" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de katıldığı Türkiye- Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'nda, "Her iki ülkenin 2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir 'Eylem Planı' hazırladık" dedi.

Bakü'deki temaslarına devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı himayesinde Azerbaycan Sağlık Bakanlığı iş birliği ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) organizasyonu ile gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı'na katıldı. Foruma Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, iki ülke sektör temsilcileri ve sağlık mensupları katıldı. İki ülkenin milli marşlarını okunmasıyla başlayan forumda konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını katılımcılara iletti. Karabağ'da 28 yıllık esaretin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde son bulmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"15 Eylül 1918'de, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu tarafından kurtarılan ve Türk dünyasının kadim şehirlerinden birisi olan Bakü'deyiz. 104. Kurtuluş Yıldönümünü kutladığımız Can Azerbaycan'ın başkentinde bulunmaktan dolayı duyduğum onuru ifade ederek hepinize saygılarımı sunuyorum. Diğer yandan, geçtiğimiz hafta Ermenistan'ın saldırıları sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, sizlere ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.

"Birlikte gidilecek çok hedefimiz, başarılacak çok işimiz var"

"Bir millet, iki devlet" şiarı ile hareket eden Türkiye ve Azerbaycan'ın bölgede giderek etkinliklerini arttıran iki önemli güç merkezi haline geldiğini söyleyen Koca, "Bu iş birliğinin sadece sözde değil, fiiliyatta da ne kadar gerçek olduğunu son günlerde yaşadığımız olaylarla bir kez daha tecrübe ettik. Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da artarak devam eden ilişkilerimiz bizlere göstermiştir ki, birlikte gidilecek çok hedefimiz, başarılacak çok işimiz var. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak hem korona virüs salgını döneminde hem de 44 gün süren Karabağ muharebesinde sizlerle yakın iş birliği içinde olduk. Değerli meslektaşım Teymur Musayev'in mayıs ayında ziyaretleri ile bizleri onurlandırdığı Türkiye programı çerçevesinde, her iki ülkenin 2022-2023 yılları için sağlık alanında yürüteceği faaliyetleri kapsayan bir 'Eylem Planı' hazırladık. Eylem Planının en önemli parçalarından birisi olan Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu, ülkelerimizde sağlık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek var olan potansiyelimizi arttırmayı planlamaktadır" diye konuştu.

"Türkiye, sağlık alanında önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor"

Azerbaycan'daki Türk yatırımlarının toplam tutarı 12 milyar doları geçtiğini ifade eden Koca, "Türkiye'deki Azerbaycan yatırımları ise 20 milyar doların üzerindedir. İkili ticaret hacmimiz ise 5 milyar dolar civarındadır. Türkiye ve Azerbaycan, ilaç, tıbbi malzeme ve cihaz, kozmetik, sağlık bilişim sistemleri, uluslararası hasta tedavisi ve sağlık yatırımları alanlarında karşılıklı birer ticari partnerdir. Yıllık 500 bine yakın Azerbaycan vatandaşı ülkemizde turist olarak misafir edilmektedir. Yine Türkiye kamu ve özel sektördeki güçlü sağlık altyapısı, sürdürülebilir tedarik zinciri ve kaliteli sağlık hizmet sunumuyla Azerbaycanlı kardeşlerimiz için sağlık alanında önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin, sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımıyla değil, Türk Konseyi'nin üyelerini ve Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilmesi önerisinde bulunan Bakan Koca, "Bu çerçevede, Bakanlığıma bağlı özel bir şirket statüsünde olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi kısa adıyla USHAŞ, bakanlıklarımız koordinasyonlarında yürütülecek benzer faaliyetlerde önemli bir ticari organizasyon görevi üstlenebilir. Ayrıca USHAŞ ile ilgili iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan ilki, Türkiye'ye tedavi amaçlı gelen misafirlerimizin memnuniyet takibini yaptığımız çağrı merkezimiz, çözüm odaklı bir şekilde 6 dilde 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmete başlamıştır. İkincisi ise, hazırlık çalışmaları tamamlanan 'Sağlık Turizm Portalı'mıza Kamu ve özel sektördeki hastanelerce veri girişlerine başlanmıştır. 'Health Türkiye' çatı markasıyla ülkemizin kamu ve özel sektördeki kapasitesi ve hizmet kalitesi resmi portal üzerinden tanıtılacaktır. Böylece tedavi için ülkemizi tercih eden misafirlerimiz portal üzerinden kolay bir şekilde hastane ve doktor seçimini gönül rahatlığıyla yapabileceklerdir" dedi.

Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, hasta tedavisi ve spesifik alanlarda işbirliği gibi konularda Azerbaycan ile yoğun bir temas içerisinde olduklarını vurgulayan Bakan Koca konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Şu anda Türkiye'den bazı arkadaşlarımız bir aydır Bakü'de Azerbaycanlı kardeşlerimizle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktadırlar. Ben şahsım ve Bakanlığım adına Bakü'ye ayak bastığımız andan itibaren bizlere sıcak misafirperverliklerini esirgemeyen başta kıymetli meslektaşım Teymur Musayev başta olmak üzere tüm yetkililere ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade ederken sağlık iş forumunun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Karabağ muharebesi olmak üzere bugüne kadar aziz vatan toprağı için şehadet mertebesine erişen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Umum milli lider merhum Haydar Aliyev'in de ifade ettiği gibi 'Şuşa'sız Karabağ, Karabağ'sız da Azerbaycan olmaz' Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum"

23 Eylül tarihine kadar Azerbaycan'da temaslarda bulunacak olan Bakan Koca, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şusa'yı da ziyaret edecek. - BAKÜ